歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかり歯垢を除去

プレミアムガムケア ブラシヘッドは、 1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。