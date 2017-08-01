Philips Sonicare G3 Premium Gum Care ソニッケアー プレミアムガムケア ブラシヘッド レギュラー
歯ぐきをケアするブラシヘッド
プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare G3 Premium Gum Care ソニッケアー プレミアムガムケア ブラシヘッド レギュラー
歯ぐきをケアするブラシヘッド
わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進*
- 3 本組
- レギュラーサイズ
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ブラシヘッド認識機能対応
歯ぐきにやさしく歯垢除去
プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。
歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかり歯垢を除去
プレミアムガムケア ブラシヘッドは、 1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。
音波水流
毎分約 31,000 回の振動 x 振幅で高い歯垢除去力を実現します。
ブラシヘッド交換お知らせ機能対応
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（ダイヤモンドクリーン スマートのみ対応）。
簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ソニッケアーのブラシヘッドは、フィリップス ソニッケアー全ての電動歯ブラシに対応しています。***
厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります
フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。
ブラシヘッド認識機能対応
ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定**（ダイヤモンドクリーン スマートのみ対応、モード・強さはお好みで変更可能）
技術仕様
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デザインと仕上げ
- 毛の硬さ
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ふつう
- 色
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ブラック
- 交換時期をお知らせ
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青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- ブラシヘッドの素材
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やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
- サイズ
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レギュラー
- ブラシヘッド認識機能対応
-
有
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互換性
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル
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2 シリーズ プラーク ディフェンス
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プレミアムクリーン
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ガムヘルス
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ダイヤモンドクリーン
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ダイヤモンドクリーン スマート
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イージークリーン
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エッセンスプラス
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フレックスケアー
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フレックスケアー プラチナ
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フレックスケアー プラチナ コネクテッド
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フレックスケアープラス
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キッズ
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ヘルシーホワイト
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ヘルシーホワイトプラス
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パワーアップ
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内容・付属品
- ブラシヘッド
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プレミアムガムケア 3 本
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品質と性能
- 交換
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約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み
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最適な使用のために
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健康上の利点
- 歯垢の除去
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〇
- 歯ぐきの健康
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歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
- 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
- *ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自身で適切なモードを設定してご使用ください。
- **ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く
- *** BrushSync™ 認識機能は、フィリップスソニッケアーの BrushSync™ 対応歯ブラシハンドルにのみ対応しています
- ****手磨きよりも効果的
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