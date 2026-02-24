検索文字列

  • 山切りカットで歯間の歯垢を除去 山切りカットで歯間の歯垢を除去 山切りカットで歯間の歯垢を除去

    Philips Sonicare Philips Sonicare i InterCare ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド

    HX9002/14

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    山切りカットで歯間の歯垢を除去

    長いブラシ毛を備えたインターケアーは、手磨より多くの歯間の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進します。 * マスバランス方式、ブラシの柄の部分において

    さらに詳細をみる

    Philips Sonicare Philips Sonicare i InterCare ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド

    類似製品

    i インターケアー をすべて表示

    山切りカットで歯間の歯垢を除去

    長い毛先が歯間の奥に届き、歯間の歯垢も強力に除去

    • 2 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込めるブラシヘッド
    • ブラシヘッド交換お知らせ機能
    • ISCC認証取得：70%バイオ由来プラスチック採用*
    手磨きより多くの歯垢を除去

    手磨きより多くの歯垢を除去

    長いブラシ毛を備えたインターケア ブラシヘッドは、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢をしっかり除去します。

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

    効果的なオーラルケアを実証

    効果的なオーラルケアを実証

    フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。

    色とハンドルのブラシヘッド交換お知らせ機能**に対応

    色とハンドルのブラシヘッド交換お知らせ機能**に対応

    ブラシの一部の色が変わり、交換の時期をお知らせします。またハンドルの機種によってはブラシヘッド交換お知らせ機能**によりランプで時期をお知らせします。（交換の目安：約3か月） ** ハンドルの機種によってはないものもあります

    すべてのハンドルに対応で、ニーズに合わせて選べる

    すべてのハンドルに対応で、ニーズに合わせて選べる

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、ニーズやお好みに応じてお気に入りを見つけてください。（Philips One, eシリーズ、キッズ除く）また、はめ込み式で取り付け簡単。

    70%バイオベースプラスチックを採用*でサステナブルな生活を

    70%バイオベースプラスチックを採用*でサステナブルな生活を

    当社では、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの70%はバイオベース素材です*。ISCC認証取得。 * マスバランス方式、ブラシの柄の部分において

    紙製リサイクル可能パッケージで、開けやすい

    紙製リサイクル可能パッケージで、開けやすい

    すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします。（廃棄はお住いの地方自治体のルールに従ってください）。ハサミ等がなくても簡単に手で開けられます。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青色のブラシ毛が白くなったとき
      サイズ
      レギュラー
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      使用できないモデル
      Philips One
      対応歯ブラシ
      フィリップス ソニッケアー

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      i インターケアー 2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために
      効果
      歯垢の除去

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • * マスバランス方式、ブラシの柄の部分において
    • ** ハンドルの機種によってはないものもあります
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。