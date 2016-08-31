Philips Sonicare 5 Series gum health ソニッケアー ガムヘルス
約 2 週間でより健康な歯ぐきに
快適な歯磨き体験とともに、歯垢除去と歯ぐきケアができます。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare 5 Series gum health ソニッケアー ガムヘルス
約 2 週間でより健康な歯ぐきに
ソニッケアーが日本人のために初めて開発した商品
- 2 つのモード
- 3段階の強さ設定
- ブラシヘッド1 本付属
歯ぐきの健康を推進
約2週間で歯ぐきの健康に導きます。*手磨きと同様
歯肉炎の予防に効果的
歯肉縁の歯垢に対する優れた除去能力により、この歯ブラシは約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。
歯科矯正やインプラントにも安心
歯科矯正やインプラントにも、ご使用いただけます。
歯肉縁の歯垢を最大 6 倍除去
手磨きだけの場合より歯肉縁の歯垢を最大 6 倍除去
音波水流で歯間の歯垢を除去
非常に優れたソニックテクノロジーは、独自の音波水流で歯間と歯肉に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
3段階の強さ設定
ブラッシングの強さを3段階から選択できます。
クリーンモードとガムプラスモード
クリーンモードでは、歯垢を除去します。ガムプラスモードでは、歯ぐきをやさしく刺激します。
2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
カドペーサー機能搭載
磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）
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仕様
- バッテリー
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充電式
- 使用時間
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約 3 週間**
- バッテリーの種類
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リチウムイオン充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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ブルー
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
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使いやすさ
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル
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スリムなデザイン
- 充電表示ランプ
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ランプで充電池残量を表示
- 使用時間
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約 3 週間**
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内容・付属品
- ハンドル
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5 シリーズ ガムヘルス 1 本
- ブラシヘッド
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プロリザルツガムヘルス 1 本
- 充電器
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1
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洗浄性能
- 健康上の利点
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歯垢を除去
- 性能
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歯垢を除去
- タイマー
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カドペーサーとスマートタイマー
- ブラシ振動数
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約 31,000 ブラシストローク／分
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モード
- 3 段階の強さ設定
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- クリーン
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歯をキレイに
- ガムプラス
-
歯ぐきを刺激
- 手磨きよりも効果的
- *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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