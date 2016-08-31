検索文字列

  • 約 2 週間でより健康な歯ぐきに 約 2 週間でより健康な歯ぐきに 約 2 週間でより健康な歯ぐきに

    Philips Sonicare 5 Series gum health ソニッケアー ガムヘルス

    HX8931/11

    約 2 週間でより健康な歯ぐきに

    快適な歯磨き体験とともに、歯垢除去と歯ぐきケアができます。　

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare 5 Series gum health ソニッケアー ガムヘルス

    類似製品

    ガムヘルス をすべて表示

    約 2 週間でより健康な歯ぐきに

    ソニッケアーが日本人のために初めて開発した商品

    • 2 つのモード
    • 3段階の強さ設定
    • ブラシヘッド1 本付属
    歯ぐきの健康を推進

    歯ぐきの健康を推進

    約2週間で歯ぐきの健康に導きます。*手磨きと同様

    歯肉炎の予防に効果的

    歯肉炎の予防に効果的

    歯肉縁の歯垢に対する優れた除去能力により、この歯ブラシは約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。

    歯科矯正やインプラントにも安心

    歯科矯正やインプラントにも安心

    歯科矯正やインプラントにも、ご使用いただけます。

    歯肉縁の歯垢を最大 6 倍除去

    歯肉縁の歯垢を最大 6 倍除去

    手磨きだけの場合より歯肉縁の歯垢を最大 6 倍除去

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    非常に優れたソニックテクノロジーは、独自の音波水流で歯間と歯肉に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

    3段階の強さ設定

    3段階の強さ設定

    ブラッシングの強さを3段階から選択できます。

    クリーンモードとガムプラスモード

    クリーンモードとガムプラスモード

    クリーンモードでは、歯垢を除去します。ガムプラスモードでは、歯ぐきをやさしく刺激します。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    カドペーサー機能搭載

    カドペーサー機能搭載

    磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ブルー

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      5 シリーズ ガムヘルス 1 本
      ブラシヘッド
      プロリザルツガムヘルス 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      3 段階の強さ設定
      クリーン
      歯をキレイに
      ガムプラス
      歯ぐきを刺激

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 手磨きよりも効果的
    • *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。