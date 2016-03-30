HealthyWhite+ ソニッケアー ヘルシーホワイトプラス
歯の白さと磨き方にこだわる方に
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HealthyWhite+ ソニッケアー ヘルシーホワイトプラス
フィリップスが生み出した
独自開発音波水流で歯垢を落とす
歯科医も認めたテクノロジー
高速振動
ブラシヘッドが毎分約
31,000回の超高速振動
します。
幅広い振幅
ブラシヘッドには幅広
い振幅があります。
音波と水流を発生
ソニッケアーテクノロジーは
2つの組み合わせで音波水流を発生し、歯垢を効果的に除去します。
歯の白さと磨き方にこだわる方に
ブラッシングモードを自分好みにカスタマイズ可能
- 2 つのモード
- 3つの強さ設定
- 1 本のブラシヘッド
ステインを除去
ひし形カットのブラシ毛が効果的にステインを除去します。
ひし形のダイヤモンドクリーンブラシヘッド
ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ひし形で中程度の硬さの毛先を採用。歯垢とステインを除去します。
クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす
お口全体を2分間しっかりブラッシングした後、特殊な動作で30秒間前歯を磨いてコーヒー・紅茶・タバコなどによるステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さをもたらします
カスタマイズ可能な 6 つの設定
フィリップス ソニッケアーのステイン（着色汚れ）除去歯ブラシは、2 つのモード（クリーンモード、ホワイトモード）と 3 つの強さ設定を併用することで、優れた快適性と洗浄効果が得られます。
歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 7 倍除去
手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 7 倍除去
カドペーサー機能搭載
磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。
2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流
フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）
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仕様
- バッテリー
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充電式
- 使用時間
-
約 3 週間**
- バッテリーの種類
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リチウムイオン充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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ホワイト
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サービス
- 本体保証
-
2年間保証
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使いやすさ
- 充電表示ランプ
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ランプで充電池残量を表示
- ハンドル
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スリムなデザイン
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用時間
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約 3 週間**
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内容・付属品
- ハンドル
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ヘルシーホワイト+ 1 本
- ブラシヘッド
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ダイヤモンドクリーン レギュラー 1 本
- 充電器
-
1
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洗浄性能
- 健康上の利点
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歯垢を除去
- 性能
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歯垢を除去
- タイマー
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カドペーサーとスマートタイマー
- ブラシ振動数
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約 31,000 ブラシストローク／分
- ステイン除去効果
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自然な白い歯に
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モード
- クリーン
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歯をキレイに
- 3 段階の強さ設定
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- ホワイト
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自然な白さへ
- 手磨きよりも効果的
- *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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