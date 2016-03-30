検索文字列

  • 歯の白さと磨き方にこだわる方に 歯の白さと磨き方にこだわる方に 歯の白さと磨き方にこだわる方に
  • Play Pause

    Philips Sonicare HealthyWhite+ ソニッケアー　ヘルシーホワイトプラス

    HX8911/01

    歯の白さと磨き方にこだわる方に

    ブラッシングモードを自分好みにカスタマイズ可能

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare HealthyWhite+ ソニッケアー　ヘルシーホワイトプラス

    類似製品

    ヘルシーホワイトプラス をすべて表示
    Mode information
    Healthywhiteplus modes

    フィリップスが生み出した

    独自開発音波水流で歯垢を落とす
    歯科医も認めたテクノロジー

    高速振動
    ブラシヘッドが毎分約
    31,000回の超高速振動
    します。

    幅広い振幅
    ブラシヘッドには幅広
    い振幅があります。

    音波と水流を発生
    ソニッケアーテクノロジーは
    2つの組み合わせで音波水流を発生し、歯垢を効果的に除去します。

    歯の白さと磨き方にこだわる方に

    ブラッシングモードを自分好みにカスタマイズ可能

    • 2 つのモード
    • 3つの強さ設定
    • 1 本のブラシヘッド
    ステインを除去

    ステインを除去

    ひし形カットのブラシ毛が効果的にステインを除去します。

    ひし形のダイヤモンドクリーンブラシヘッド

    ひし形のダイヤモンドクリーンブラシヘッド

    ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ひし形で中程度の硬さの毛先を採用。歯垢とステインを除去します。

    クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

    クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

    お口全体を2分間しっかりブラッシングした後、特殊な動作で30秒間前歯を磨いてコーヒー・紅茶・タバコなどによるステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さをもたらします

    カスタマイズ可能な 6 つの設定

    カスタマイズ可能な 6 つの設定

    フィリップス ソニッケアーのステイン（着色汚れ）除去歯ブラシは、2 つのモード（クリーンモード、ホワイトモード）と 3 つの強さ設定を併用することで、優れた快適性と洗浄効果が得られます。

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 7 倍除去

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 7 倍除去

    手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 7 倍除去

    カドペーサー機能搭載

    カドペーサー機能搭載

    磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ヘルシーホワイト+ 1 本
      ブラシヘッド
      ダイヤモンドクリーン レギュラー 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に

    • モード

      3 段階の強さ設定
      クリーン
      歯をキレイに
      ホワイト
      自然な白さへ

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去
    • *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。