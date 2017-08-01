HX8622/01
歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去
デンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。水と空気の 3 連続ジェット噴射で歯間の汚れや歯垢を除去します。さらに詳細をみる
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洗浄部分の歯垢を最大 99.9% 除去します。***
空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。
歯間洗浄は、お口全体の健康のために大変重要です。エアーフロスウルトラは、歯間の奥まで簡単洗浄。健康的な習慣のスタートに役立ちます。
フィリップスソニッケアーエアーフロスウルトラは歯ぐきの健康にデンタルフロスと同等の効果があり、** 約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。
エアーフロスウルトラなら、お口全体の洗浄を毎日 60 秒で済ませられます。噴射回数（1 回、2 回、3 回）を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続ければ自動連続噴射モード、押して離せば手動噴射モードになります。
フィリップスソニッケアーエアーフロスウルトラは、ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。
新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。
エアーフロスウルトラのパワフルな噴射機能は、好みに合わせてカスタマイズできます。作動ボタンを押すごとに、シングル、ダブル、トリプルバーストに切り替わります。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
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