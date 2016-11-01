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  • 30 秒でお口全体の歯間ケア 30 秒でお口全体の歯間ケア 30 秒でお口全体の歯間ケア

    Philips Sonicare AirFloss ソニッケアー エアーフロス

    HX8521/02

    30 秒でお口全体の歯間ケア

    デンタルフロスが面倒な人でも、エアーフロスなら歯間洗浄を簡単に始めることができます。空気とミクロの水滴を噴射し、届きにくい部分の歯垢も除去します。

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    Philips Sonicare AirFloss ソニッケアー エアーフロス

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    30 秒でお口全体の歯間ケア

    マイクロバーストテクノロジーで歯間の歯垢を一掃

    • ノズル 1 本付属
    ワンタッチで洗浄するテクノロジー

    ワンタッチで洗浄するテクノロジー

    エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。

    たった 30 秒でお口全体を洗浄

    たった 30 秒でお口全体を洗浄

    エアーフロスは、たった30 秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに 1 回噴射されるので、歯を移動してこれを繰り返します。新しい自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。液体は 1 秒ごとに噴射されます。

    ノズルを正確に配置できるガイドチップ

    ノズルを正確に配置できるガイドチップ

    スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

    人間工学に基づいた持ちやすいハンドル

    人間工学に基づいた持ちやすいハンドル

    狭いお口の中でも動かしやすいデザインのエアーフロスは、人間工学に基づいた持ちやすいハンドルと滑りにくいグリップを備えています。

    歯間の虫歯予防を助ける

    歯間の虫歯予防を助ける

    ソニッケアーエアーフロスは、ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

    歯間洗浄を推進する簡単な方法

    歯間洗浄を推進する簡単な方法

    歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      100-240V (海外電圧対応)

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      6 ヶ月に一度ノズルを交換
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      充電時間
      ニッケル水素充電池

    • デザインと仕上げ

      ピンク
      ノズルカラー
      ピンク、先端は白

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      充電池残量が低下すると点灯
      ノズル装着方式
      はめ込み式
      バッテリー残量
      満充電で約3 週間

    • 内容・付属品

      エアーフロスハンドル
      1
      エアーフロスノズル
      1
      充電器
      海外使用対応充電器 1 台

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ノズル
      性能を維持するために、6 ヶ月ごとに交換してください
      自動連続噴射機能
      30 秒でお口全体を洗浄

    Badge-D2C

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