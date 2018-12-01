Philips Sonicare ソニッケアー ガムヘルス + エアーフロス ウルトラ
電動歯ブラシとエアーフロスウルトラで 3 分間の新習慣
2 分間のブラッシング + 1 分間の簡単歯間ケア さらに詳細をみる
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Philips Sonicare ソニッケアー ガムヘルス + エアーフロス ウルトラ
電動歯ブラシとエアーフロスウルトラで 3 分間の新習慣
一緒に使って、より効果的なオーラルケアを
手磨きと比べて多くの歯垢を除去
手磨きと比べて多くの歯垢を除去します。
歯ぐきの健康を推進
約2週間で歯ぐきの健康に導きます。*手磨きと同様
3 段階の強さ設定
ブラッシングの強さを 3 段階から選択できます。
クリーンモードとガムプラスモード
クリーンモードでは、歯垢を除去します。ガムプラスモードでは、歯ぐきをやさしく刺激します。
音波水流で歯間の歯垢を除去
振動と振幅により音波水流を発生させ、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を除去します。
最大 99.9% の歯垢を除去***
洗浄部分の歯垢を最大 99.9% 除去します。***
空気とミクロの水滴を用いた独自技術
空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。
高性能ノズル
新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。
3 段階の噴射力設定が可能
エアーフロスウルトラのパワフルな噴射機能は、好みに合わせてカスタマイズできます。作動ボタンを押すごとに、シングル、ダブル、トリプルバーストに切り替わります。
かかる時間はわずか 60 秒：当てて、押して、洗浄。
エアーフロスウルトラなら、お口全体の洗浄を毎日 60 秒で済ませられます。噴射回数（1 回、2 回、3 回）を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続ければ自動連続噴射モード、押して離せば手動噴射モードになります。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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仕様
- バッテリー
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充電式
- 使用時間
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約 3 週間**
- バッテリーの種類
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リチウムイオン充電池
- 充電時間
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ニッケル水素充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
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使いやすさ
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル
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スリムなデザイン
- 充電表示ランプ
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ハンドルのランプが充電残量を表示
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ランプで充電池残量を表示
- ノズル装着方式
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はめ込み式
- 使用時間
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約 3 週間**
- バッテリー残量
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1～3 週間*****
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内容・付属品
- ハンドル
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ヘルシーホワイト+ 1 本
- ブラシヘッド
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プロリザルツガムヘルス 1 本
- 充電器
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1
- エアーフロスウルトラハンドル
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1
- エアーフロスウルトラノズル
-
1
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洗浄性能
- 性能
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歯垢を除去
- 健康上の利点
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- 臨床的に証明された効果
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- カスタマイズ可能な設定
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自動連続噴射または手動噴射
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1 回、2 回、3 回の噴射回数***
- タイマー
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カドペーサーとスマートタイマー
- ブラシ振動数
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約 31,000 ブラシストローク／分
- 性能維持のための推奨事項
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6 か月に一度ノズルを交換
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モード
- クリーン
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歯をキレイに
- ガムプラス
-
歯ぐきを刺激
- 効果がない場合は返金いたします
- エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。
- * 連続噴射機能を使用した場合 ***クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回 ****1 日 1 回、1 回噴射モードで 1 分間使用した場合
- * * *エアーフロスウルトラは国やチャネルによって製品名が異なる場合があります。
- * * * * ご使用の噴射設定によって異なります
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