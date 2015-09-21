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  • 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去

    Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ

    HX8381/01

    歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去

    デンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。マウスウォッシュや水を入れ、水と空気の 3 連続ジェット噴射で歯間の汚れや歯垢を除去します。

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    Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ

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    歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去

    簡単に歯間ケア

    • ノズル 1 本付属
    最大 99.9% の歯垢を除去*¹

    最大 99.9% の歯垢を除去*¹

    歯間の歯垢を最大 99.9% 除去します*¹。*¹エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。

    空気とミクロの水滴を用いた独自技術

    空気とミクロの水滴を用いた独自技術

    空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。

    お口の健康のために重要な歯間ケア

    お口の健康のために重要な歯間ケア

    歯間の汚れは歯みがきだけでは落としきれず、専用のケアが必要です。エアーフロス ウルトラは使い方簡単、手を汚さずに歯間ケアをすることができます。

    歯ぐきの健康を推進*²

    歯ぐきの健康を推進*²

    歯ぐきや歯のエナメル質にやさしく、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します*²。 *²電動デンタルフロスは手磨きと同様。フィリップス調べ（2012年）

    約 60 秒で洗浄

    約 60 秒で洗浄

    お口全体の洗浄を毎日約 60 秒*³で完了。噴射回数（1 回、2 回、3 回）を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続ければ自動連続噴射モード、押して離せば手動噴射モードになります。*³連続噴射機能を使用した場合

    虫歯予防を助けます

    虫歯予防を助けます

    ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

    高性能ノズル

    高性能ノズル

    新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。

    3 段階の噴射カスタマイズが可能

    3 段階の噴射カスタマイズが可能

    エアーフロス ウルトラの噴射回数は、お好みに合わせて変更できます。起動ボタンを押すごとに、1 回、2 回、3 回からカスタマイズできます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      100-240V (海外電圧対応)

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      充電時間
      ニッケル水素充電池

    • デザインと仕上げ

      シルバー

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ハンドルのランプが充電残量を表示
      バッテリー残量
      1～3 週間*****
      ノズル装着方式
      はめ込み式

    • 内容・付属品

      充電器
      1
      エアーフロスウルトラハンドル
      1
      エアーフロスウルトラノズル
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      • 歯垢を除去
      • 歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      臨床的に証明された効果
      カスタマイズ可能な設定
      • 自動連続噴射または手動噴射
      • 1 回、2 回、3 回の噴射回数***
      性能維持のための推奨事項
      6 か月に一度ノズルを交換

    Badge-D2C

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    • エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。 ** 電動デンタルフロスは手磨きと同様。フィリップス調べ（2012年） *** 連続噴射機能を使用した場合　****1 日 1 回、1 回噴射モードで 1 分間使用した場合
    • * * *エアーフロスウルトラは国やチャネルによって製品名が異なる場合があります。
    • * * * * ご使用の噴射設定によって異なります
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