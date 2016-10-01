HX8341/01
歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*¹除去
デンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。マウスウォッシュや水を入れ、水と空気の 3 連続ジェット噴射で歯間の汚れや歯垢を除去します。さらに詳細をみる
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歯間の歯垢を最大 99.9% 除去します*¹。*¹エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。
空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。
歯間の汚れは歯みがきだけでは落としきれず、専用のケアが必要です。エアーフロス ウルトラは使い方簡単、手を汚さずに歯間ケアをすることができます。
歯ぐきや歯のエナメル質にやさしく、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します*²。 *²電動デンタルフロスは手磨きと同様。フィリップス調べ（2012年）
お口全体の洗浄を毎日約 60 秒*³で完了。噴射回数（1 回、2 回、3 回）を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続ければ自動連続噴射モード、押して離せば手動噴射モードになります。*³連続噴射機能を使用した場合
ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。
新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。
エアーフロス ウルトラの噴射回数は、お好みに合わせて変更できます。起動ボタンを押すごとに、1 回、2 回、3 回からカスタマイズできます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
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