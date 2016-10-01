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  • 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*¹除去 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*¹除去 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*¹除去

    Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ

    HX8341/01

    歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*¹除去

    デンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。マウスウォッシュや水を入れ、水と空気の 3 連続ジェット噴射で歯間の汚れや歯垢を除去します。

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    Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ

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    歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*¹除去

    *¹エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。

    • ノズル 1 本付属
    最大 99.9% の歯垢を除去*¹

    最大 99.9% の歯垢を除去*¹

    歯間の歯垢を最大 99.9% 除去します*¹。*¹エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。

    空気とミクロの水滴を用いた独自技術

    空気とミクロの水滴を用いた独自技術

    空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。

    お口の健康のために重要な歯間ケア

    お口の健康のために重要な歯間ケア

    歯間の汚れは歯みがきだけでは落としきれず、専用のケアが必要です。エアーフロス ウルトラは使い方簡単、手を汚さずに歯間ケアをすることができます。

    歯ぐきの健康を推進*²

    歯ぐきの健康を推進*²

    歯ぐきや歯のエナメル質にやさしく、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します*²。 *²電動デンタルフロスは手磨きと同様。フィリップス調べ（2012年）

    約 60 秒で洗浄

    約 60 秒で洗浄

    お口全体の洗浄を毎日約 60 秒*³で完了。噴射回数（1 回、2 回、3 回）を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続ければ自動連続噴射モード、押して離せば手動噴射モードになります。*³連続噴射機能を使用した場合

    虫歯予防を助けます

    虫歯予防を助けます

    ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

    高性能ノズル

    高性能ノズル

    新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。

    3 段階の噴射カスタマイズが可能

    3 段階の噴射カスタマイズが可能

    エアーフロス ウルトラの噴射回数は、お好みに合わせて変更できます。起動ボタンを押すごとに、1 回、2 回、3 回からカスタマイズできます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      100-240V (海外電圧対応)

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      充電時間
      ニッケル水素充電池

    • デザインと仕上げ

      シルバー

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ハンドルのランプが充電残量を表示
      ハンドル
      スリムなデザイン
      バッテリー残量
      1～3 週間*****
      ノズル装着方式
      はめ込み式

    • 内容・付属品

      充電器
      1
      エアーフロスウルトラハンドル
      1
      エアーフロスウルトラノズル
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      • 歯垢を除去
      • 歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      臨床的に証明された効果
      カスタマイズ可能な設定
      • 自動連続噴射または手動噴射
      • 1 回、2 回、3 回の噴射回数***
      性能維持のための推奨事項
      6 か月に一度ノズルを交換

    Badge-D2C

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