Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ
歯垢除去力99.9%を可能にした独自発想(*1)
食べカスごっそり！
なのに歯間ブラシよりもやさしく簡単。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ
歯垢除去力99.9%を可能にした独自発想(*1)
簡単に歯間ケア
最大 99.9% の歯垢を除去***
洗浄部分の歯垢を最大 99.9% 除去します。***
歯ぐきの健康推進効果はデンタルフロスと同等、臨床的に証明済み**
フィリップスソニッケアーエアーフロスウルトラは歯ぐきの健康にデンタルフロスと同等の効果があり、** 約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。
空気とミクロの水滴を用いた独自技術
空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。
かかる時間はわずか 60 秒：当てて、押して、洗浄。
エアーフロスウルトラなら、お口全体の洗浄を毎日 60 秒で済ませられます。噴射回数（1 回、2 回、3 回）を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続ければ自動連続噴射モード、押して離せば手動噴射モードになります。
歯間の虫歯予防を助ける
フィリップスソニッケアーエアーフロスウルトラは、ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。
高性能ノズル
新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。
お口を毎日すっきり快適に
ハンドル内のタンクにマウスウォッシュまたは水を補給し、歯間を狙ってボタンを押します。マウスウォッシュを使用することで、お口がさっぱりとし爽快感を得られます。
3 段階の噴射力設定が可能
エアーフロスウルトラのパワフルな噴射機能は、好みに合わせてカスタマイズできます。作動ボタンを押すごとに、シングル、ダブル、トリプルバーストに切り替わります。
健康的な習慣への簡単なスタート方法
歯間洗浄は、お口全体の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単洗浄。健康的な習慣のスタートに役立ちます。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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100-240V (海外電圧対応)
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仕様
- バッテリー
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充電式
- バッテリーの種類
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リチウムイオン充電池
- 充電時間
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ニッケル水素充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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シルバー
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
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使いやすさ
- ハンドル
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スリムなデザイン
- 充電表示ランプ
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ハンドルのランプが充電残量を表示
- バッテリー残量
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1～3 週間*****
- ノズル装着方式
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はめ込み式
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内容・付属品
- 充電器
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1
- ノズルホルダー
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1
- エアーフロスウルトラハンドル
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1
- エアーフロスウルトラノズル
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2
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洗浄性能
- 健康上の利点
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- 性能
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歯垢を除去
- 臨床的に証明された効果
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- カスタマイズ可能な設定
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自動連続噴射または手動噴射
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1 回、2 回、3 回の噴射回数***
- 性能維持のための推奨事項
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6 か月に一度ノズルを交換
- *1 エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。
*2 電動デンタルフロスは手磨きと同様に歯ぐきの健康を推進します。
*3 自動連続噴射機能使用時／自動連続噴射機能を使わない通常使用の場合、お口全体の歯間洗浄は約1分程です。
- * * 対象部位から; ラボ調査に基づくものであり、口腔内の状況によって実際の結果は異なります。
- 効果がない場合は返金いたします
- * * *エアーフロスウルトラは国やチャネルによって製品名が異なる場合があります。
- * * * * ご使用の噴射設定によって異なります
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