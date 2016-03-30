HX8226/02
歯間洗浄がより早く、より簡単に。
たった30秒で歯間スッキリ。手磨きと併用することにより、手磨きのみに比べて歯垢を除去し、歯間の虫歯予防を助けます。 *1 自動連続噴射機能使用時／自動連続噴射機能を使わない通常使用の場合、お口全体の歯間洗浄は約1分程です *2 手磨きのみと、手磨きとの併用した場合の比較、フィリップス調べ（2012年）さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。
歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。
ソニッケアーエアーフロスは、約2 週間で歯ぐきの健康を推進します。
ソニッケアーエアーフロスは、ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。
スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。
狭いお口の中でも動かしやすいデザインのエアーフロスは、人間工学に基づいた持ちやすいハンドルと滑りにくいグリップを備えています。
電源
仕様
デザインと仕上げ
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。