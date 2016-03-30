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デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単
デンタルフロスが面倒な人でも、エアーフロスなら歯間洗浄を簡単に始めることができます。エアーフロスはマウスウォッシュや水とともに使用し、空気とミクロの水滴を噴射する独自のテクノロジーで届きにくい部分の歯垢も除去します。さらに詳細をみる
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エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。
歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。
ソニッケアーエアーフロスは、約2 週間で歯ぐきの健康を推進します。
スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。
ソニッケアーエアーフロスは、ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。
狭い場所でも動かしやすいデザインのエアーフロスは、人間工学に基づいた持ちやすいハンドルと滑りにくいグリップを備えています。
電源
仕様
デザイン仕様
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
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