簡単な歯磨き方法

毎日のオーラルケアでフロスを使用していないと、歯間のバクテリアが取り除かれずに増殖するため、感染症の原因となります。ソニッケアー エアーフロスを使えば、面倒なフロスを使用しなくても歯間の奥まですっきりお手入れできます。