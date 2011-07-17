HX8141
簡単な歯磨き方法
毎日のオーラルケアでフロスを使用していないと、歯間のバクテリアが取り除かれずに増殖するため、感染症の原因となります。ソニッケアー エアーフロスを使えば、面倒なフロスを使用しなくても歯間の奥まですっきりお手入れできます。さらに詳細をみる
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タンクへの給水はごく少量で済みます。マウスウォッシュを入れれば、さらにお口の健康を改善することができます。
1 つ充電器があれば複数のソニッケアー製品を充電できます。
歯の間に収まったと感じるまでガイダンスチップを歯と歯ぐきの境目に沿って滑らせてください。届きにくい奥歯にも簡単に当てられます。
エアーフロスは、充電後 2 週間お使いいただけます。
Microburst Technology により加圧空気とミクロの水滴を噴射して歯ブラシの届かない歯の隙間を洗浄
エアーフロスは圧縮空気を利用し、歯間に微小な水滴（またはマウスウォッシュ）を噴射して、最大 99％の歯垢を除去します。
ボタンを 1 回押せば、60 秒でお口の中がきれいに。
ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくい場所も簡単にお手入れ
お口の隅々まで簡単に磨けます。
電源
仕様
サービス
使いやすさ
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