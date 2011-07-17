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  • 簡単な歯磨き方法 簡単な歯磨き方法 簡単な歯磨き方法

    Philips Sonicare AirFloss ソニッケアーエアーフロス

    HX8141

    簡単な歯磨き方法

    毎日のオーラルケアでフロスを使用していないと、歯間のバクテリアが取り除かれずに増殖するため、感染症の原因となります。ソニッケアー エアーフロスを使えば、面倒なフロスを使用しなくても歯間の奥まですっきりお手入れできます。

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    Philips Sonicare AirFloss ソニッケアーエアーフロス

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    簡単な歯磨き方法

    やさしく効果的にお口の健康を改善

    • 充電式
    タンクへの給水が簡単

    タンクへの給水が簡単

    タンクへの給水はごく少量で済みます。マウスウォッシュを入れれば、さらにお口の健康を改善することができます。

    標準的なソニッケアー充電器に対応

    標準的なソニッケアー充電器に対応

    1 つ充電器があれば複数のソニッケアー製品を充電できます。

    当てやすいガイダンスチップ

    当てやすいガイダンスチップ

    歯の間に収まったと感じるまでガイダンスチップを歯と歯ぐきの境目に沿って滑らせてください。届きにくい奥歯にも簡単に当てられます。

    充電は 2 週間に一度

    充電は 2 週間に一度

    エアーフロスは、充電後 2 週間お使いいただけます。

    Microburst Technology によりボタンを押すだけで洗浄

    Microburst Technology によりボタンを押すだけで洗浄

    Microburst Technology により加圧空気とミクロの水滴を噴射して歯ブラシの届かない歯の隙間を洗浄

    最大 99.9% の歯垢を除去

    最大 99.9% の歯垢を除去

    エアーフロスは圧縮空気を利用し、歯間に微小な水滴（またはマウスウォッシュ）を噴射して、最大 99％の歯垢を除去します。

    ボタンを 1 回押すだけ、マウスのクリックと同じように簡単

    ボタンを 1 回押すだけ、マウスのクリックと同じように簡単

    ボタンを 1 回押せば、60 秒でお口の中がきれいに。

    ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくい場所も簡単にお手入れ

    ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくい場所も簡単にお手入れ

    ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくい場所も簡単にお手入れ

    スリムで握りやすいハンドル

    スリムで握りやすいハンドル

    お口の隅々まで簡単に磨けます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      海外使用対応充電器

    • 仕様

      使用時間
      2 週間またはお口全体に 14 回の使用
      使用時間
      6 ヶ月に一度ノズルを交換
      バッテリー
      充電式
      充電時間
      24  時間

    • サービス

      本体保証
      2 年の制限付き保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      人間工学に基づいたスリムなデザイン
      充電表示ランプ
      電源ボタンのライトが点滅して充電時期をお知らせ

    Badge-D2C

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