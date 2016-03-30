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  • 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去

    Philips Sonicare AirFloss Ultra ソニッケアー エアーフロス ウルトラ専用 替ノズル

    HX8032/05

    歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去

    毎日のデンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare AirFloss Ultra ソニッケアー エアーフロス ウルトラ専用 替ノズル

    歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去

    簡単に歯間ケア

    • 2 本組

    製品特徴

    最大 99.9% の歯垢を除去***
    最大 99.9% の歯垢を除去***

    最大 99.9% の歯垢を除去***

    洗浄部分の歯垢を最大 99.9% 除去します。***

    空気とミクロの水滴を用いた独自技術
    空気とミクロの水滴を用いた独自技術

    空気とミクロの水滴を用いた独自技術

    空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。

    健康的な習慣への簡単なスタート方法
    健康的な習慣への簡単なスタート方法

    健康的な習慣への簡単なスタート方法

    歯間洗浄は、お口全体の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単洗浄。健康的な習慣のスタートに役立ちます。

    歯ぐきの健康推進効果はデンタルフロスと同等、臨床的に証明済み**
    歯ぐきの健康推進効果はデンタルフロスと同等、臨床的に証明済み**

    歯ぐきの健康推進効果はデンタルフロスと同等、臨床的に証明済み**

    フィリップスソニッケアーエアーフロスウルトラは歯ぐきの健康にデンタルフロスと同等の効果があり、** 約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。

    歯間の虫歯予防を助ける
    歯間の虫歯予防を助ける

    歯間の虫歯予防を助ける

    フィリップスソニッケアーエアーフロスウルトラは、ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

    高性能ノズル
    高性能ノズル

    高性能ノズル

    新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。

    3 段階の噴射力設定が可能
    3 段階の噴射力設定が可能

    3 段階の噴射力設定が可能

    エアーフロスウルトラのパワフルな噴射機能は、好みに合わせてカスタマイズできます。作動ボタンを押すごとに、シングル、ダブル、トリプルバーストに切り替わります。

    本体仕様

    Specifications

    • デザインと仕上げ

      ノズルカラー
      シルバー

    • 使いやすさ

      ノズル装着方式
      はめ込み式

    • 内容・付属品

      エアーフロス ウルトラノズル
      2

    • 洗浄性能

      性能維持のための推奨事項
      6 か月に一度ノズルを交換

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    • エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。
    • * 電動デンタルフロスは手磨きと同様。フィリップス調べ（2012年）
    • 効果がない場合は返金いたします
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