Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ専用 替ノズル
歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去
毎日のデンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ専用 替ノズル
歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去
簡単に歯間ケア
最大 99.9% の歯垢を除去***
洗浄部分の歯垢を最大 99.9% 除去します。***
虫歯予防を助けます
ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。
空気とミクロの水滴を用いた独自技術
空気とマウスウォッシュまたは水を組み合わせ、パワフルかつやさしく歯間と歯肉縁を洗浄する当社の独自技術で、その歯垢除去に効果的です。
高性能ノズル
新しいエアーフロスウルトラ高性能ノズルは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術のパワーを増幅し、より効果的かつ効率的に歯間を洗浄し歯垢を除去。
3 段階の噴射カスタマイズが可能
エアーフロス ウルトラの噴射回数は、お好みに合わせて変更できます。起動ボタンを押すごとに、1 回、2 回、3 回からカスタマイズできます。
健康的な習慣への簡単なスタート方法
歯間洗浄は、お口全体の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単洗浄。健康的な習慣のスタートに役立ちます。
歯間の虫歯予防を助ける
フィリップスソニッケアーエアーフロスウルトラは、ブラシが届かなかい部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。
技術仕様
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デザインと仕上げ
- ノズルカラー
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シルバー
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使いやすさ
- ノズル装着方式
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はめ込み式
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内容・付属品
- エアーフロス ウルトラノズル
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2
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洗浄性能
- 性能維持のための推奨事項
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6 か月に一度ノズルを交換
- エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。
- * 電動デンタルフロスは手磨きと同様。フィリップス調べ（2012年）
- 効果がない場合は返金いたします
- * * * * ご使用の噴射設定によって異なります
- * * *エアーフロスウルトラは国やチャネルによって製品名が異なる場合があります。
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