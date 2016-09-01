Philips Sonicare AirFloss 替ノズル
デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単
優れた歯間洗浄効果を維持するために、ノズルは 6 か月ごとに交換してください。ソニッケアーエアーフロスは、歯間の歯垢を除去します。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare AirFloss 替ノズル
デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単
高速の空気とミクロの水滴で歯間を一掃
ワンタッチで洗浄するテクノロジー
エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。
ノズルを正確に配置できるガイドチップ
スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。
歯間洗浄を推進する簡単な方法
歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。
届きにくかった場所も簡単にお手入れできるノズルデザイン
ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくかった場所も簡単にお手入れ
技術仕様
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デザインと仕上げ
- ノズルカラー
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使いやすさ
- ノズル装着方式
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はめ込み式
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内容・付属品
- エアーフロスノズル
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2
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洗浄性能
- ノズル
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性能を維持するために、6 ヶ月ごとに交換してください
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