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    Philips Sonicare AirFloss 替ノズル

    HX8012/32

    デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単

    優れた歯間洗浄効果を維持するために、ノズルは 6 か月ごとに交換してください。ソニッケアーエアーフロスは、歯間の歯垢を除去します。

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    Philips Sonicare AirFloss 替ノズル

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    デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単

    高速の空気とミクロの水滴で歯間を一掃

    • 2 本組
    ワンタッチで洗浄するテクノロジー

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    エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。

    ノズルを正確に配置できるガイドチップ

    ノズルを正確に配置できるガイドチップ

    スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

    歯間洗浄を推進する簡単な方法

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    歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。

    届きにくかった場所も簡単にお手入れできるノズルデザイン

    ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくかった場所も簡単にお手入れ

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ノズルカラー
      • ピンク、先端は白
      • ピンク/ピンクチップ

    • 使いやすさ

      ノズル装着方式
      はめ込み式

    • 内容・付属品

      エアーフロスノズル
      2

    • 洗浄性能

      ノズル
      性能を維持するために、6 ヶ月ごとに交換してください

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