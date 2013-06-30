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デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単
デンタルフロスが面倒な人でも、エアーフロスなら歯間洗浄を簡単に始めることができます。エアーフロスは水とともに使用し、空気とミクロの水滴を噴射する独自のテクノロジーで届きにくい部分の歯垢も除去します。さらに詳細をみる
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歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。
エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。
スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。
ノズルはスリムで角度が付いているため、届きにくかった場所も簡単にお手入れ
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
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