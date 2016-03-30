歯間洗浄を推進する簡単な方法

歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。