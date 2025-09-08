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    Philips Sonicare Sonicare 5300 Series ソニッケアー 5300シリーズ

    HX7108/07

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

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    日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド*、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「5300シリーズ」が登場します。「5300 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢・ステインを除去します。　手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします**。ホワイトモードで効果的にステイン（着色汚れ）も除去します。 *POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ, **プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／フィリップス調べ

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    Philips Sonicare Sonicare 5300 Series ソニッケアー 5300シリーズ

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    手磨きの最大10倍の歯垢除去**

    • 手磨きの最大10倍の歯垢除去**
    • 約3週間の使用時間で長持ち
    • 音波テクノロジーの働き
    • 過圧防止センサー
    • 2 段階の強さ設定
    手磨きの最大10倍の歯垢除去力**

    手磨きの最大10倍の歯垢除去力**

    搭載されているプレミアムクリーンブラシヘッドはベースに柔軟性のあるゴム素材を採用しており、毛先の振れ幅が大きく、歯に触れる面積は従来のホワイトプラスブラシヘッドの約4倍。歯と歯ぐきに密着し、磨きにくい場所にもしっかりと毛先が届き、歯垢をかき出し、手磨きの最大10倍の歯垢を除去します**。また、柔軟性のあるベースなので、過剰なブラッシング圧力も吸収しながら洗浄します。 ** プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ／画像はイメージです

    音波テクノロジーの働き

    音波テクノロジーの働き

    ソニッケアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。 新たに採用された技術により、搭載モーターがパワーを⾃動的に調整するので、磨きにくい所でもパフォーマンスが落ちず、口腔内を一貫したブラッシング・磨きあがりが可能となりました。／画像はイメージです

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。 ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

    2段階の強さ設定

    2段階の強さ設定

    クリーンモードで歯垢をしっかり除去。強さはお好みで2段階から選べます。

    ペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）とスマートタイマー機能（磨き過ぎ防止する機能）

    ペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）とスマートタイマー機能（磨き過ぎ防止する機能）

    ペーサー機能は、20秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間が経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

    ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

    約3週間の使用時間で長持ち

    約3週間の使用時間で長持ち

    満充電後、約3週間使用可能。充電が長持ちします。*目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合。

    技術仕様

    • 強さ

      ブラッシングを強化
      敏感な歯と歯ぐき用

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      21 日間
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプでバッテリー残量を表示
      ハンドル
      スリムなデザイン
      タイマー
      ペーサー機能とスマートタイマー機能
      USB-A 充電
      電源アダプターは付属していません

    • 内容・付属品

      ハンドル
      5300 充電式歯ブラシ 1 本
      ブラシヘッド
      • C3 プレミアムクリーン 1 本
      • ジェントルプラス 1 本
      充電器
      USB-A 充電器 1 個

    • 洗浄性能

      歯垢の除去
      最大 10 倍効果的*
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー機能
      振動とパルス音
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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