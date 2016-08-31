4 つのモードの多彩なモードから選択できます。クリーンモードでは 2 分間でキレイな歯に。センシティブモードは歯と歯ぐきにやさしく、リフレッシュモードでは、1 分間で手軽に歯磨きができます。ガムケアモードでは歯ぐきをケアします。
このフィリップスソニッケアー電動歯ブラシは、歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄し、約 2 週間で健康な歯ぐきに。手磨きと比べて歯肉縁の歯垢を最大 7 倍除去します。
手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 7 倍除去
歯の 1 本 1 本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。
カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。
フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。
イージースタートでは、ソニッケアーに慣れていただくまで、使いはじめ最初の 14 回は出力レベルを調整し、手磨きから楽に移行できるようにします。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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