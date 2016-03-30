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  • わずか2週間で歯ぐきの健康を推進(*) わずか2週間で歯ぐきの健康を推進(*) わずか2週間で歯ぐきの健康を推進(*)

    Philips Sonicare FlexCare ソニッケアー　フレックスケアー

    HX6962/72

    わずか2週間で歯ぐきの健康を推進(*)

    歯ぐきの炎症や歯ぐきからの出血を抑えるのを助け、わずか約2週間で歯ぐきの健康を促進します。

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    Philips Sonicare FlexCare ソニッケアー　フレックスケアー

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    わずか2週間で歯ぐきの健康を推進(*)

    歯ぐきの炎症や歯ぐきからの出血を抑えるのを助け、わずか約2週間で歯ぐきの健康を促進します。

    • 3 つのモード
    • ブラシヘッド 2 本付属
    • 2 つのハンドル
    • ブラシヘッド紫外線除菌器
    フィリップス ソニッケアー歯ブラシで歯に自然な白さを

    フィリップス ソニッケアー歯ブラシで歯に自然な白さを

    フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

    3 つの多彩なモードが洗浄効果を高める

    3 つの多彩なモードが洗浄効果を高める

    3 つの多彩なモードから選択できます。クリーンモードでは 2 分間で徹底した洗浄が可能です。センシティブモードでは、やさしく効果的に歯ぐきを洗浄。マッサージモードでは歯ぐきを刺激します。

    センシティブモード：歯と歯ぐきにやさしく洗浄

    センシティブモード：歯と歯ぐきにやさしく洗浄

    センシティブモード搭載フィリップス ソニッケアー歯ブラシ：歯と歯ぐきにやさしく効果的に洗浄

    イージースタート機能

    イージースタート機能

    電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。

    約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。

    このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約 2 週間で健康な歯ぐきへ。

    音波水流

    音波水流

    高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

    カドペーサー機能搭載

    カドペーサー機能搭載

    磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 2 週間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト & グリーン

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ハンドル
      • スリムなデザイン
      • 握りやすいゴム製グリップ
      使用時間
      約 2 週間

    • 内容・付属品

      ハンドル
      フレックスケアー 2 本
      ブラシヘッド
      • ダイヤモンドクリーン レギュラー 1 本
      • インターケアー レギュラー 1 本
      トラベルケース
      2
      充電器
      1
      紫外線除菌器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      マッサージ
      爽快な歯ぐきへの刺激
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい
      2 つのブラッシング時間設定
      ゴーケアーとマックスケアー

    Badge-D2C

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    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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