3 つの多彩なモードが洗浄効果を高める

3 つの多彩なモードから選択できます。クリーンモードでは 2 分間で徹底した洗浄が可能です。センシティブモードでは、やさしく効果的に歯ぐきを洗浄。マッサージモードでは歯ぐきを刺激します。