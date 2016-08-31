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    Philips Sonicare FlexCare+ ソニッケアー フレックスケアープラス

    HX6926/08

    奥歯や歯間の歯垢が気になる方へ

    選べる4つのブラッシングモードで、舌磨きも可能。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare FlexCare+ ソニッケアー フレックスケアープラス

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    奥歯や歯間の歯垢が気になる方へ

    奥歯や歯間にもしっかり届き、歯間の歯垢除去力7倍*

    • 4 つのモード
    • ブラシヘッド1本付属
    • 舌磨きブラシ 1 本
    4 つの多彩なモードが洗浄効果を高める

    4 つの多彩なモードが洗浄効果を高める

    4 つのモードの多彩なモードから選択できます。クリーンモードでは 2 分間でキレイな歯に。センシティブモードは歯と歯ぐきにやさしく、リフレッシュモードでは、1 分間で手軽に歯磨きができます。ガムケアモードでは歯ぐきをケアします。

    約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。

    約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。

    このフィリップスソニッケアー電動歯ブラシは、歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄し、約 2 週間で健康な歯ぐきに。手磨きと比べて歯肉縁の歯垢を最大 7 倍除去します。

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 7 倍除去

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 7 倍除去

    手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 7 倍除去

    歯ぐきの健康を推進

    歯ぐきの健康を推進

    インターケアーブラシヘッドは、歯垢を除去することで歯ぐきの健康を推進します。

    自然な白い歯に

    自然な白い歯に

    歯の 1 本 1 本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

    磨き時間をタイマーでお知らせ

    磨き時間をタイマーでお知らせ

    カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    やさしくブラッシング

    やさしくブラッシング

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。

    イージースタート機能は、手磨きからの移行をサポートします。

    イージースタート機能は、手磨きからの移行をサポートします。

    イージースタートでは、ソニッケアーに慣れていただくまで、使いはじめ最初の 14 回は出力レベルを調整し、手磨きから楽に移行できるようにします。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容

      ハンドル
      フレックスケアープラス 1 本
      ブラシヘッド
      インターケアー レギュラー 1 本
      トラベルケース
      1
      充電器
      1
      舌磨きブラシ
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ガムケア
      歯ぐきをケア
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい
      リフレッシュ
      1 分間の簡単お手入れ

    Badge-D2C

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    • 手磨きよりも効果的
    • *手磨き用歯ブラシと比べた場合 M.Ward et al フィリップス調べ(2012年） **クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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