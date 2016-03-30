このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約 2 週間で健康な歯ぐきへ。
5 つのモードの多彩なモードから選択できます。クリーンモードでは 2 分間で徹底した洗浄が可能です。センシティブモードでは、やさしく効果的に歯ぐきを洗浄。リフレッシュモードでは、1 分間で手軽に歯磨きができます。マッサージモードでは歯ぐきを刺激し、ガムケアモードでは歯ぐきの健康を推進します。
歯の 1 本 1 本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。
角度の付いたブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去します。
電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。
高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します
磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。
2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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