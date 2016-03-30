5 つの多彩なモードが洗浄効果を高める

5 つのモードの多彩なモードから選択できます。クリーンモードでは 2 分間で徹底した洗浄が可能です。センシティブモードでは、やさしく効果的に歯ぐきを洗浄。リフレッシュモードでは、1 分間で手軽に歯磨きができます。マッサージモードでは歯ぐきを刺激し、ガムケアモードでは歯ぐきの健康を推進します。