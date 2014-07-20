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  • ステインを最大90%除去し、自然な白い歯へ。 ステインを最大90%除去し、自然な白い歯へ。 ステインを最大90%除去し、自然な白い歯へ。

    Philips Sonicare HealthyWhite ソニッケアー充電式電動歯ブラシ

    HX6721/43

    ステインを最大90%除去し、自然な白い歯へ。

    自然な白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。フィリップスソニッケアー ヘルシーホワイト電動歯ブラシは、クリーン＆ホワイトモードを定期的に使用することで、歯の表面に付着したステイン（着色汚れ）を約 2 週間で除去、自然な白さに近づけます。

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    Philips Sonicare HealthyWhite ソニッケアー充電式電動歯ブラシ

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    誰もが憧れるのは、白い歯が輝く笑顔。より自然な白い歯を目指し、とびきりの笑顔を輝かせましょう。

    • 2 つのモード
    • 1 本のブラシヘッド
    音波水流

    音波水流

    高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

    角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい

    角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい

    角度の付いたブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去します。

    自然な白い歯に

    自然な白い歯に

    歯の 1 本 1 本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

    やさしくブラッシング

    やさしくブラッシング

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    カドペーサー機能搭載

    カドペーサー機能搭載

    磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

    イージースタート機能

    イージースタート機能

    電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

    クリーン＆ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

    お口全体を 2 分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で 30 秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯 1 本 1 本の汚れをしっかり除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約 2 週間で歯に自然な白さをもたらします。*

    クリーンモード：2 分間の通常モード

    毎日の歯磨きで、自然な白い歯をもたらします。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ピンク

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      • スリムなデザイン
      • 握りやすいゴム製グリップ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ヘルシーホワイト 1 本
      ブラシヘッド
      ダイヤモンドクリーン（コンパクト）1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      クリーン＆ホワイト
      クリーン（2 分間） + ホワイト（30 秒間）

    Badge-D2C

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    • 手磨きよりも効果的
    • 1 手磨きと比べ／ダイヤモンドクリーン使用時／2011年米国Putt氏らの調査に基づく／Drisko et al, 2002.US.　
    • 2 De Jager M, Nelson R, Schmitt P, Putt MS, Kunzelmann KH, Nyamaa I, Garcia-Godoy C.In vitro assessment of tooth brushing wear of natural and restorative materials. Comp Cont Educ Dent 2007;28
    • 3 ダイヤモンドクリーンのホワイトモード使用時／2010年英国Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）
    • 4 手磨き用歯ブラシと比べた場合
    • 5 2011年米国Putt氏らによる調査に基づく（個人差があります）
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    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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