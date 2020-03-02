HX6512/06
ベーシックな機能をお好みの方へ
歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。※2回目以降の替ブラシはクリーンプラスブラシヘッドをお買い求めくださいさらに詳細をみる
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密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。
フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。
角度の付いたブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去します。
電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。
2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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