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    Philips Sonicare EasyClean ソニッケアー イージークリーン

    HX6512/06

    ベーシックな機能をお好みの方へ

    歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。※2回目以降の替ブラシはクリーンプラスブラシヘッドをお買い求めください

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    Philips Sonicare EasyClean ソニッケアー イージークリーン

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    • 1 つのモード
    • 1 本のブラシヘッド
    歯垢をしっかり除去

    歯垢をしっかり除去

    密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

    フィリップス ソニッケアー歯ブラシで歯に自然な白さを

    フィリップス ソニッケアー歯ブラシで歯に自然な白さを

    フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

    やさしくブラッシング

    やさしくブラッシング

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい

    角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい

    角度の付いたブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去します。

    イージースタート機能

    イージースタート機能

    電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    カドペーサー機能搭載

    カドペーサー機能搭載

    磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    音波水流

    音波水流

    高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 2 週間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 2 週間

    • 内容・付属品

      ハンドル
      イージークリーン 1 本
      ブラシヘッド
      センシティブ レギュラー 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに

    Badge-D2C

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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