2 Series plaque control ソニッケアー プラークディフェンス
徹底的に歯垢を除去したい方に
歯列にフィットする歯の形に合わせたカッティングデザインで効率よく歯垢を除去。
また、奥歯の裏側などの磨きにくいところにも毛先が届きます。 さらに詳細をみる
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2 Series plaque control ソニッケアー プラークディフェンス
フィリップスが生み出した
独自開発音波水流で歯垢を落とす
歯科医も認めたテクノロジー
高速振動
ブラシヘッドが毎分約
31,000回の超高速振動
します。
幅広い振幅
ブラシヘッドには幅広
い振幅があります。
音波と水流を発生
ソニッケアーテクノロジーは
2つの組み合わせで音波水流を発生し、歯垢を効果的に除去します。
徹底的に歯垢を除去したい方に
歯列にフィットする歯の形に合わせたカッティングデザインで効率よく歯垢を除去。
また、奥歯の裏側などの磨きにくいところにも毛先が届きます。
効果的な歯垢除去で虫歯予防に
歯垢を効果的に除去し、歯の裏側もしっかり磨けるため、毎日の歯磨きで虫歯を予防します。
手磨きよりも多くの歯垢を除去
手磨きだけの場合よりも、効率よく歯垢を除去します。
独自開発・音波水流
振動と振幅により音波水流を発生し、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を効果的に除去します。
歯と歯ぐきにやさしい
歯科矯正やインプラントにもご使用いただけます。
角度の付いたブラシヘッドで歯の裏側にも届きやすい
この歯垢除去用ブラシヘッドは、スリムで角度が付いており、歯の裏側や届きにくい場所もしっかりと磨けます
手磨きでは届きにくい場所もしっかり磨ける
スリムで角度の付いたネックと握りやすいグリップで、手磨きでは届きにくい場所もしっかりと磨けます。
イージースタート機能は、手磨きからの移行をサポートします。
イージースタートでは、ソニッケアーに慣れていただくまで、使いはじめ最初の 14 回は出力レベルを調整し、手磨きから楽に移行できるようにします。
推奨ブラッシング時間に従って磨けるスマートタイマー
2 分間のオートストップ機能で、米国の歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
カドペーサー機能搭載
磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）
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仕様
- 使用時間
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約 2 週間
- バッテリー
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充電式
- バッテリーの種類
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ニッケル水素充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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ホワイト
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サービス
- 本体保証
-
2年間保証
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使いやすさ
- ハンドル
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スリムなデザイン
- 充電表示ランプ
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ランプで充電池残量を表示
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用時間
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約 2 週間
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内容・付属品
- ハンドル
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2 シリーズプラークディフェンス 1 本
- ブラシヘッド
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プロリザルツ プラークディフェンス 1 本
- 充電器
-
1
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洗浄性能
- 健康上の利点
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歯垢を除去
- 性能
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歯垢を除去
- ブラシ振動数
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約 31,000 ブラシストローク／分
- タイマー
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カドペーサーとスマートタイマー
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モード
- クリーン
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歯をキレイに
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