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    2 Series plaque control ソニッケアー　プラークディフェンス

    HX6231/24

    徹底的に歯垢を除去したい方に

    歯列にフィットする歯の形に合わせたカッティングデザインで効率よく歯垢を除去。 また、奥歯の裏側などの磨きにくいところにも毛先が届きます。

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    2 Series plaque control ソニッケアー　プラークディフェンス

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    Mode information

    フィリップスが生み出した

    独自開発音波水流で歯垢を落とす
    歯科医も認めたテクノロジー

    高速振動
    ブラシヘッドが毎分約
    31,000回の超高速振動
    します。

    幅広い振幅
    ブラシヘッドには幅広
    い振幅があります。

    音波と水流を発生
    ソニッケアーテクノロジーは
    2つの組み合わせで音波水流を発生し、歯垢を効果的に除去します。

    徹底的に歯垢を除去したい方に

    歯列にフィットする歯の形に合わせたカッティングデザインで効率よく歯垢を除去。 また、奥歯の裏側などの磨きにくいところにも毛先が届きます。

    • 1 つのモード
    • 1 本のブラシヘッド
    効果的な歯垢除去で虫歯予防に

    効果的な歯垢除去で虫歯予防に

    歯垢を効果的に除去し、歯の裏側もしっかり磨けるため、毎日の歯磨きで虫歯を予防します。

    手磨きよりも多くの歯垢を除去

    手磨きよりも多くの歯垢を除去

    手磨きだけの場合よりも、効率よく歯垢を除去します。

    独自開発・音波水流

    独自開発・音波水流

    振動と振幅により音波水流を発生し、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を効果的に除去します。

    歯と歯ぐきにやさしい

    歯と歯ぐきにやさしい

    歯科矯正やインプラントにもご使用いただけます。

    角度の付いたブラシヘッドで歯の裏側にも届きやすい

    角度の付いたブラシヘッドで歯の裏側にも届きやすい

    この歯垢除去用ブラシヘッドは、スリムで角度が付いており、歯の裏側や届きにくい場所もしっかりと磨けます

    手磨きでは届きにくい場所もしっかり磨ける

    手磨きでは届きにくい場所もしっかり磨ける

    スリムで角度の付いたネックと握りやすいグリップで、手磨きでは届きにくい場所もしっかりと磨けます。

    イージースタート機能は、手磨きからの移行をサポートします。

    イージースタート機能は、手磨きからの移行をサポートします。

    イージースタートでは、ソニッケアーに慣れていただくまで、使いはじめ最初の 14 回は出力レベルを調整し、手磨きから楽に移行できるようにします。

    推奨ブラッシング時間に従って磨けるスマートタイマー

    推奨ブラッシング時間に従って磨けるスマートタイマー

    2 分間のオートストップ機能で、米国の歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    カドペーサー機能搭載

    カドペーサー機能搭載

    磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなエルゴノミックグリップ
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      最長 2 週間/2 分間のブラッシング 20 回

    • 内容・付属品

      充電器
      海外使用対応充電器 1 台

    • 洗浄性能

      ブラシヘッド
      プラークディフェンスブラシヘッド 1 本
      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      モード
      1 つのモード：クリーン

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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