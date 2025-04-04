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  • ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去 手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去 手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去 手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル

    Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 2000 フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー 2000

    HX3822/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去 手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル

    日本の歯科医・歯科衛生士の使用率No.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*¹。ソニッケアーコードレスパワーフロッサー2000は、ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。3段階の強さから選択可能、さらにタンク部分を取り外して洗えて清潔に保つことができます。<br> *¹ POHC 2024 Dental Professional Tracking Research調べ<br> ■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてください

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    ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去 手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル

    対象エリアの歯垢を最大 99.9％除去*

    • ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去
    • 3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます
    • 簡単に注水＆清潔に保てる
    • 防水加工で水場や浴室でも使用可能
    届きにくいエリアもやさしく効果的に洗浄

    届きにくいエリアもやさしく効果的に洗浄

    対象エリアの歯垢を最大 99.9％除去する設計*。精密な水流が歯間と歯肉縁に沿って効果的に洗浄するため、デンタルフロスを使わなくても、お口をすっきり清潔に保ちます。

    使い方は簡単

    使い方は簡単

    ノズルの先端を歯の間に当て、歯ぐきに沿ってスライドさせながら使います。当てるだけで歯間をしっかり効果的に洗浄できます。

    歯間の食べかす除去に最適なスタンダードチップ

    歯間の食べかす除去に最適なスタンダードチップ

    シングルストリームのスタンダードチップは、歯間や歯肉縁の食べかすを除去するのに最適です。最大 360° 回転するため、奥などの届きにくいエリアまでしっかりケアできます。

    ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去

    ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去

    スタンダードノズルを搭載し、ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢を気になるところにピンポイントでスッキリ除去します。

    60 秒でしっかり汚れを落とせる、注ぎやすい 250 ml の水タンク

    60 秒でしっかり汚れを落とせる、注ぎやすい 250 ml の水タンク

    着脱可能で注ぎやすい 250 ml の水タンクには、60 秒のセッションに十分な水が入ります。途中で給水する必要はありません。次回使用前には、タンクをひねって取り外し、上部から給水するか、側面の給水口から簡単に給水できます。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。

    40 日間使用可能な充電式バッテリー**

    40 日間使用可能な充電式バッテリー**

    フル充電で、自宅でも外出先でも、最大 40 日間コードレスで歯間ケアが可能です**。充電が必要な際は、USB‑A - 小型プラグケーブルを電源に接続するだけで簡単に充電できます。

    快適さに合わせて選べる 3 段階の強さ設定

    快適さに合わせて選べる 3 段階の強さ設定

    3 段階の強さ設定で、快適さと洗浄ニーズに合わせてフロス習慣をカスタマイズし、好みに合った自分らしい歯間ケアを実現できます。

    コードレス設計で人間工学に基づいたデザイン、防水仕様

    コードレス設計で人間工学に基づいたデザイン、防水仕様

    コードレス設計により、自宅でも外出先でも場所を選ばず使用、収納できます。人間工学に基づいた形状は手に心地よくフィットし、安定してしっかりと握ることができます。IPX7 の防水性能により、バスルームでも安心してご使用いただけます。

    15 秒ごとにカドペーサーがケアする各エリアをガイド

    15 秒ごとにカドペーサーがケアする各エリアをガイド

    15 秒ごとに水流が一時的に停止し、口内の次のセクションへ移るタイミングをお知らせします。これにより、60 秒間のケア中もリズムよく進めることができます。ケアのスピードや残りの水量を気にすることなく、4 つのセクションすべてを均等にお手入れできます。

    技術仕様

    • 電源

      使用時間
      40 days**
      バッテリー
      Rechargeable
      電圧／エネルギー消費
      Multi-voltage charger

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      ハンドル
      Ergonomic and sleek design

    • サービス

      本体保証
      2年間保証
      ノズル／チップ交換
      • Fits only F1/F2/F3 nozzles
      • Replace nozzles every 6 months for good hygiene

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      アイコンが点灯してバッテリーの状態を表示
      タイマー
      カドペーサーは 15 秒ごとに一時停止します
      携帯性
      Cordless portable design
      ノズル／チップアタッチメント
      Easy clicks on and off with 360° rotation
      ノズル／チップ収納
      Store the nozzle in the water tank when not in use
      Waterproof
      IPX7 防水
      静音設計
      Great results without disturbing others
      自動電源オフ
      Automatically shuts off after 2 minutes to prevent it from accidentally running while traveling
      Water-resistant
      IPX7 防水仕様

    • 性能

      クリーニング
      60 秒でお口の中をきれいに
      インプラントや矯正器具にも最適
      Yes
      水タンク
      250ml water tank sufficient for a 60 seconds clean

    • 内容・付属品

      フロッサー
      1 Cordless Power Flosser 2000
      ノズル／チップ
      1 F1 Standard nozzle for power cleaning between teeth
      充電ケーブル
      1 USB-A to small plug charging cable

    • 健康上の利点

      対象エリアの歯垢除去
      対象エリアの歯垢を最大 99.9％除去*
      対象エリアの歯垢除去
      Removes up to 99.9% of plaque in treated areas*

    • モードと強さ設定

      モード
      Clean mode for everyday clean
      強さ設定
      3

    Badge-D2C

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    • *1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく。

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