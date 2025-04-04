ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去 手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率No.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*¹。ソニッケアーコードレスパワーフロッサー2000は、ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。3段階の強さから選択可能、さらにタンク部分を取り外して洗えて清潔に保つことができます。<br> *¹ POHC 2024 Dental Professional Tracking Research調べ<br> ■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてください