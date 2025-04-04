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ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去 手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率No.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*¹。ソニッケアーコードレスパワーフロッサー2000は、ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。3段階の強さから選択可能、さらにタンク部分を取り外して洗えて清潔に保つことができます。<br> *¹ POHC 2024 Dental Professional Tracking Research調べ<br> ■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてくださいさらに詳細をみる
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対象エリアの歯垢を最大 99.9％除去する設計*。精密な水流が歯間と歯肉縁に沿って効果的に洗浄するため、デンタルフロスを使わなくても、お口をすっきり清潔に保ちます。
ノズルの先端を歯の間に当て、歯ぐきに沿ってスライドさせながら使います。当てるだけで歯間をしっかり効果的に洗浄できます。
シングルストリームのスタンダードチップは、歯間や歯肉縁の食べかすを除去するのに最適です。最大 360° 回転するため、奥などの届きにくいエリアまでしっかりケアできます。
スタンダードノズルを搭載し、ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢を気になるところにピンポイントでスッキリ除去します。
着脱可能で注ぎやすい 250 ml の水タンクには、60 秒のセッションに十分な水が入ります。途中で給水する必要はありません。次回使用前には、タンクをひねって取り外し、上部から給水するか、側面の給水口から簡単に給水できます。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。
フル充電で、自宅でも外出先でも、最大 40 日間コードレスで歯間ケアが可能です**。充電が必要な際は、USB‑A - 小型プラグケーブルを電源に接続するだけで簡単に充電できます。
3 段階の強さ設定で、快適さと洗浄ニーズに合わせてフロス習慣をカスタマイズし、好みに合った自分らしい歯間ケアを実現できます。
コードレス設計により、自宅でも外出先でも場所を選ばず使用、収納できます。人間工学に基づいた形状は手に心地よくフィットし、安定してしっかりと握ることができます。IPX7 の防水性能により、バスルームでも安心してご使用いただけます。
15 秒ごとに水流が一時的に停止し、口内の次のセクションへ移るタイミングをお知らせします。これにより、60 秒間のケア中もリズムよく進めることができます。ケアのスピードや残りの水量を気にすることなく、4 つのセクションすべてを均等にお手入れできます。
電源
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
性能
内容・付属品
健康上の利点
モードと強さ設定
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