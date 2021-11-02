HX3672/23
スリムで軽量*¹。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ
毎分約31,000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流（口の中の唾液の流れ）を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。 *¹既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合さらに詳細をみる
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毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです
過圧防止センサーが、ブラシにかけられた圧力が強いと感知した場合は、歯ブラシの振動を自動的に抑えます。パルス音がしたら、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。
DC5V (USB Type A) 電源に対応。（電源アダプタは付属されておりません）
カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。
持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン*¹ *¹既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
スマートセンサーテクノロジー
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