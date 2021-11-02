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    Philips Sonicare 3100 series ソニッケア― 3100

    HX3671/33

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    スリムで軽量*¹。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ

    毎分約31,000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流（口の中の唾液の流れ）を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。　*¹既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

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    Philips Sonicare 3100 series ソニッケア― 3100

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    スリムで軽量*¹。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ

    音波水流で歯垢をしっかり除去

    • 音波水流
    • 過圧防止センサー機能
    • カドペーサー機能とスマートタイマー機能
    • スリムなデザイン*¹
    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

    過圧防止センサー機能（ブラッシングが強すぎるときにお知らせする機能）

    過圧防止センサー機能（ブラッシングが強すぎるときにお知らせする機能）

    過圧防止センサーが、ブラシにかけられた圧力が強いと感知した場合は、歯ブラシの振動を自動的に抑えます。パルス音がしたら、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

    USB充電式

    USB充電式

    DC5V (USB Type A) 電源に対応。（電源アダプタは付属されておりません）

    スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）・カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

    カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。

    スリムで持ちやすいデザイン*¹

    持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン*¹　*¹既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

    イージースタート機能

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      DC5V（USB Type A）

    • 仕様

      使用時間
      14 日間*****
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ハンドル
      スリムなデザイン

    • 内容・付属品

      ハンドル
      3100 シリーズ 1 本
      ブラシヘッド
      ホワイトプラス（レギュラー）1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      過圧防止センサー機能
      ハンドルの振動が変化してお知らせ

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに

    • スマートセンサーテクノロジー

      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期がわかります
      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ

    Badge-D2C

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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