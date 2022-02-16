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    Philips Sonicare 2100 Series 充電式電動歯ブラシ

    HX3651/31

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    スリムで軽量*¹。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ

    毎分約31,000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流（口の中の唾液の流れ）を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。　*¹既存のクリーンケアシリーズのハンドルと比較した場合／アイリスプラザで販売中

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    Philips Sonicare 2100 Series 充電式電動歯ブラシ

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    スリムで軽量*¹。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ

    音波水流で歯垢をしっかり除去

    • 音波水流
    • カドペーサー機能とスマートタイマー機能
    • スリムなデザイン*¹
    • USB充電式
    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

    USB充電式

    USB充電式

    DC5V (USB Type A) 電源に対応。（電源アダプタは付属されておりません）

    やさしい使い心地

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）・カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

    カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。

    スリムで持ちやすいデザイン*¹

    持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン*¹　*¹既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

    イージースタート機能

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      DC5V（USB Type A）

    • 仕様

      使用時間
      約 2 週間*****
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ライトピンク

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示

    • 内容・付属品

      ハンドル
      2100 シリーズ 1 本
      ブラシヘッド
      ホワイトプラスレギュラー（ホワイト）1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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