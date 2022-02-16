HX3651/31
スリムで軽量*¹。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ
毎分約31,000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流（口の中の唾液の流れ）を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。 *¹既存のクリーンケアシリーズのハンドルと比較した場合／アイリスプラザで販売中さらに詳細をみる
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毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです
DC5V (USB Type A) 電源に対応。（電源アダプタは付属されておりません）
音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。
カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。
持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン*¹ *¹既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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