音波水流でやさしくしっかり磨く

ソニッケアーは、毎秒約500ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。やさしい動きで、歯の間や歯と歯ぐきの境目に沿ってやさしくしっかり磨くサポートをするため、歯磨きを練習中のお子様でも効果的に磨くことができます。