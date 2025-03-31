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    Philips Sonicare Sonicare For Kids Pet Design Edition フィリップス ソニッケアー キッズ　ペットデザインエディション

    HX3601/01

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    お子様の虫歯予防をサポート

    17年連続日本の歯科医・歯科衛生士が最も使用している*¹電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアーに充電式電動歯ブラシ、ソニッケアーキッズ　ペットデザインエディションが登場しました。ソニッケアーキッズは、成長期のお子様の歯や歯ぐきにやさしく、虫歯予防をサポートするお子様向け電動歯ブラシです。ペットデザインエディションには、お子様が電動歯ブラシを自分だけのペットにできるステッカーがついていて、楽しく歯磨き習慣を身に着けるサポートをいたします。 *¹ POHC 2024 Dental Professional Tracking Research調べ

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    お子様の虫歯予防をサポート

    生涯にわたる健康的な習慣を楽しく身につける

    • 音波水流でやさしくしっかり磨く
    • お子様向けに設計されたブラシヘッド
    • 動物キャラクターステッカー
    • キッズタイマーとキッズペーサー
    音波水流でやさしくしっかり磨く

    音波水流でやさしくしっかり磨く

    ソニッケアーは、毎秒約500ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。やさしい動きで、歯の間や歯と歯ぐきの境目に沿ってやさしくしっかり磨くサポートをするため、歯磨きを練習中のお子様でも効果的に磨くことができます。

    お子様向けに設計されたブラシヘッド

    お子様向けに設計されたブラシヘッド

    歯磨きを練習中のお子様がすみずみまでしっかり磨けるように設計されたミニサイズのブラシヘッドが付属しています。ブラシヘッドは、お子様の歯にやさしいゴム製です。

    付属の動物キャラクターステッカーで歯ブラシをペットにしよう

    付属の動物キャラクターステッカーで歯ブラシをペットにしよう

    ペットデザインエディションには、お子様が歯ブラシを動物キャラクターに変えて楽しく歯磨きできるステッカーが付属しています。ステッカーは繰り返し使えます。

    キッズタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）とキッズペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

    キッズタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）とキッズペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

    お子様が健康的な歯磨き習慣を身につけられるようガイドします。キッズタイマー機能は、2分間で自動的に停止し、しっかり 2分間磨けると同時に、磨きすぎを防止します。キッズペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。

    ２つのブラッシングモード

    ２つのブラッシングモード

    成長期の歯は特にやさしく磨く必要があります。 モード設定は「やさしいモード」と「さらにやさしいモード」の2つあり、お子様にあわせて快適に磨くことができます。

    フィリップス ソニッケアー キッズアプリ（アプリは無料、本体と連動なし）

    フィリップス ソニッケアー キッズアプリ（アプリは無料、本体と連動なし）

    生涯にわたる健康的な習慣を身につけましょう。 無料のソニッケアーキッズアプリは、歯科医師・歯科衛生士が推奨する1日2回、1回2分間の歯磨きをお子様が楽しく学べるようにサポートします。アプリは無料です。ハンドル本体とは連動していません。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      DC5V（USB Type A）

    • 仕様

      使用時間
      14 日間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー
      エネルギー消費
      スタンバイ（ディスプレイオフ） <0.5 W

    • デザインと仕上げ

      白い本体にアクアブルーのボタン

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ソニッケアーキッズ ペットハンドル 1 本
      ブラシヘッド
      ソニッケアーキッズ ミニサイズ 1 本
      ステッカー
      2 枚のペットをテーマにしたステッカーシート
      充電器
      USB 充電器台 1 台

    • 洗浄性能

      タイマー
      スマートタイマーとキッズペーサー

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • ソニッケアーキッズハンドル
    • ソニッケアーキッズ用ミニブラシヘッド
    • USB 充電器台
    • ハンドルステッカー（ペットステッカー）
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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