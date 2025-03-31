同梱物
- ソニッケアーキッズハンドル
- ソニッケアーキッズ用ミニブラシヘッド
- USB 充電器台
- ハンドルステッカー（ペットステッカー）
HX3601/01
お子様の虫歯予防をサポート
17年連続日本の歯科医・歯科衛生士が最も使用している*¹電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアーに充電式電動歯ブラシ、ソニッケアーキッズ ペットデザインエディションが登場しました。ソニッケアーキッズは、成長期のお子様の歯や歯ぐきにやさしく、虫歯予防をサポートするお子様向け電動歯ブラシです。ペットデザインエディションには、お子様が電動歯ブラシを自分だけのペットにできるステッカーがついていて、楽しく歯磨き習慣を身に着けるサポートをいたします。 *¹ POHC 2024 Dental Professional Tracking Research調べさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
ソニッケアーは、毎秒約500ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。やさしい動きで、歯の間や歯と歯ぐきの境目に沿ってやさしくしっかり磨くサポートをするため、歯磨きを練習中のお子様でも効果的に磨くことができます。
歯磨きを練習中のお子様がすみずみまでしっかり磨けるように設計されたミニサイズのブラシヘッドが付属しています。ブラシヘッドは、お子様の歯にやさしいゴム製です。
ペットデザインエディションには、お子様が歯ブラシを動物キャラクターに変えて楽しく歯磨きできるステッカーが付属しています。ステッカーは繰り返し使えます。
お子様が健康的な歯磨き習慣を身につけられるようガイドします。キッズタイマー機能は、2分間で自動的に停止し、しっかり 2分間磨けると同時に、磨きすぎを防止します。キッズペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。
成長期の歯は特にやさしく磨く必要があります。 モード設定は「やさしいモード」と「さらにやさしいモード」の2つあり、お子様にあわせて快適に磨くことができます。
生涯にわたる健康的な習慣を身につけましょう。 無料のソニッケアーキッズアプリは、歯科医師・歯科衛生士が推奨する1日2回、1回2分間の歯磨きをお子様が楽しく学べるようにサポートします。アプリは無料です。ハンドル本体とは連動していません。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
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