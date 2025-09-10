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    Philips Sonicare Compact Flosser 1000 フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー

    HX3333/24

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    1分間で歯間をスッキリ洗浄

    日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*。ソニッケアーコンパクトフロッサー1000は、1分間で歯間をスッキリ洗浄します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。収納しやすい折りたたみ式で旅行など持ち運び便利です。 * POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ ** 1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく。

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    Philips Sonicare Compact Flosser 1000 フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー

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    1分間で歯間をスッキリ洗浄

    収納しやすい折りたたみ式200 mlタンクは旅行に便利

    • 収納しやすい折りたたみ式
    • 3つのモードから選べる
    • 2つのノズルで効果的に洗浄
    • 15秒ごとのペーサー
    • 1回の充電で14日間使用可能
    やさしく効果的に歯垢を除去

    やさしく効果的に歯垢を除去

    フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー 1000 は、やさしく効果的で、携帯にも便利。わずか 60 秒で、歯間や歯肉縁の歯垢を最大 99.9％除去します*。

    デンタルフロスと比較して歯ぐきが最大 100％健康に**

    デンタルフロスと比較して歯ぐきが最大 100％健康に**

    フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー 1000 は、わずか 4 週間でデンタルフロスより最大 100％効果的に歯ぐきの健康を推進します**。

    コンパクトで携帯性に優れたデザイン

    コンパクトで携帯性に優れたデザイン

    コンパクトで持ち運びに便利な設計のフロッサー。折りたたみ式の 200 ml 水タンクは、空の状態ではハンドル部分にスライドして収まるため、自宅での収納はもちろん、携帯時にバッグへすっきりと収納できます。

    60 秒でしっかり汚れを落とせる、200 ml の折りたたみ式水タンク

    60 秒でしっかり汚れを落とせる、200 ml の折りたたみ式水タンク

    フロッサーの 200 ml 折りたたみ式水タンクには、60 秒間の洗浄に必要な水量が入ります。途中で給水する必要はありません。次回使用時には、水タンクをスライドさせて取り外して給水できるため、浅いシンクでも簡単に給水できます。また、チップ横の給水口からそのまま蛇口の下で直接給水することも可能です。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。

    21 日間使用可能な充電式バッテリー***

    21 日間使用可能な充電式バッテリー***

    フル充電で、自宅でも外出先でも、最大 21 日間バッテリーが持続します***。充電が必要な際は、USB‑A - 小型プラグケーブルを電源に接続するだけで簡単に充電できます。

    洗浄モード：パルス、クリーン、センシティブ

    洗浄モード：パルス、クリーン、センシティブ

    3 種類の洗浄モードで、毎日のケアをニーズに合わせて調整できます。パルスモードは歯ぐきをやさしくマッサージし、クリーンモードは日常使いに適した効果的な洗浄を実現します。また、センシティブモードはさらにやさしい使用感でケアをサポートします。

    人間工学に基づいたデザイン、防水仕様

    人間工学に基づいたデザイン、防水仕様

    手に心地よくフィットするデザインで、しっかり握れて、場所を選ばず安心して使用できます。さらに、IPX7 の防水性能により、水回りでも安心してお使いいただけます。

    フロッサーチップ：スタンダード、コンフォート

    フロッサーチップ：スタンダード、コンフォート

    ニーズに合わせて最適なチップを選び、必要に応じて使い分けることができます。スタンダードチップは、歯間や歯肉縁に沿った毎日の効果的な洗浄に最適です。縁がソフトなコンフォートチップは、歯や歯ぐきが敏感な方のために特別に設計されています。いずれのチップも最大 360° 回転するため、奥などの届きにくいエリアまでしっかりケアできます。

    給水とチップ収納を兼ねた 2 in 1 給水口

    給水とチップ収納を兼ねた 2 in 1 給水口

    2 つ目のチップは給水口内に収納されていますので、開封時にご注意ください。給水口は収納スペースとしても機能し、使用後はフロッサーチップを清潔で安全に保管することができます。

    15 秒ごとにカドペーサーがケアする各エリアをガイド

    15 秒ごとにカドペーサーがケアする各エリアをガイド

    15 秒ごとに水流が一時的に停止し、口内の次のセクションへ移るタイミングをお知らせします。これにより、60 秒間のケア中もリズムよく進めることができます。ケアのスピードや残りの水量を気にすることなく、4 つのセクションすべてを均等にお手入れできます。

    技術仕様

    • 電源

      使用時間
      21 days***
      バッテリー
      Rechargeable
      エネルギー消費
      • Off mode <0.3 W
      • Standby without display <0.5 W

    • デザインと仕上げ

      ライトブルー
      ハンドル
      Ergonomic and compact design

    • サービス

      本体保証
      2年間保証
      ノズル／チップ交換
      • Fits only N1/N2 nozzles
      • Replace nozzles every 6 months for good hygiene
      Nozzle replacement
      • N1/N2 ノズルのみに対応
      • 衛生的にお使いいただくため、ノズルは 6 ヶ月ごとに交換してください

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      アイコンが点灯してバッテリーの状態を表示
      携帯性
      Compact collapsible design
      タイマー
      カドペーサーは 15 秒ごとに一時停止します
      ノズル／チップアタッチメント
      Easy clicks on and off with 360° rotation
      ノズル／チップ収納
      Store your nozzle in the filling port when not in use
      Waterproof
      IPX7 防水
      自動電源オフ
      Automatically shuts off after 2 minutes to prevent it from accidentally running while traveling
      Water-resistant
      IPX7 防水仕様

    • 性能

      クリーニング
      60 秒でお口の中をきれいに
      水タンク
      200ml enough for a 60 seconds clean

    • 内容・付属品

      コンパクトフロッサー
      1 Compact Flosser 1000
      ノズル／チップ
      • 1 N1 Standard nozzle for thorough everyday flossing
      • 1 N2 Comfort nozzle ideal for sensitive teeth and gums
      充電ケーブル
      1 USB-A to small plug charging cable

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯間の歯垢を効果的に除去
      歯ぐきの健康
      • フロスより最大 100％効果的に歯ぐきの健康を推進**
      • 約 4 週間で歯ぐきの健康を推進**
      対象エリアの歯垢除去
      Gently removes up to 99.9% of plaque in treated areas*

    • モードと強さ設定

      モード
      • Pulse mode for gum stimulation
      • Clean mode for everyday clean
      • Sensitive mode for a gentle clean
      強さ設定
      1

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    • インビトロ試験による。実際の結果は異なる場合があります
    • *4 週間使用後、デンタルフロスとの比較、スタンダードノズル使用時
    • **1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく。

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