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1分間で歯間をスッキリ洗浄
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*。ソニッケアーコンパクトフロッサー1000は、1分間で歯間をスッキリ洗浄します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。収納しやすい折りたたみ式で旅行など持ち運び便利です。 * POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ ** 1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー 1000 は、やさしく効果的で、携帯にも便利。わずか 60 秒で、歯間や歯肉縁の歯垢を最大 99.9％除去します*。
フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー 1000 は、わずか 4 週間でデンタルフロスより最大 100％効果的に歯ぐきの健康を推進します**。
コンパクトで持ち運びに便利な設計のフロッサー。折りたたみ式の 200 ml 水タンクは、空の状態ではハンドル部分にスライドして収まるため、自宅での収納はもちろん、携帯時にバッグへすっきりと収納できます。
フロッサーの 200 ml 折りたたみ式水タンクには、60 秒間の洗浄に必要な水量が入ります。途中で給水する必要はありません。次回使用時には、水タンクをスライドさせて取り外して給水できるため、浅いシンクでも簡単に給水できます。また、チップ横の給水口からそのまま蛇口の下で直接給水することも可能です。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。
フル充電で、自宅でも外出先でも、最大 21 日間バッテリーが持続します***。充電が必要な際は、USB‑A - 小型プラグケーブルを電源に接続するだけで簡単に充電できます。
3 種類の洗浄モードで、毎日のケアをニーズに合わせて調整できます。パルスモードは歯ぐきをやさしくマッサージし、クリーンモードは日常使いに適した効果的な洗浄を実現します。また、センシティブモードはさらにやさしい使用感でケアをサポートします。
手に心地よくフィットするデザインで、しっかり握れて、場所を選ばず安心して使用できます。さらに、IPX7 の防水性能により、水回りでも安心してお使いいただけます。
ニーズに合わせて最適なチップを選び、必要に応じて使い分けることができます。スタンダードチップは、歯間や歯肉縁に沿った毎日の効果的な洗浄に最適です。縁がソフトなコンフォートチップは、歯や歯ぐきが敏感な方のために特別に設計されています。いずれのチップも最大 360° 回転するため、奥などの届きにくいエリアまでしっかりケアできます。
2 つ目のチップは給水口内に収納されていますので、開封時にご注意ください。給水口は収納スペースとしても機能し、使用後はフロッサーチップを清潔で安全に保管することができます。
15 秒ごとに水流が一時的に停止し、口内の次のセクションへ移るタイミングをお知らせします。これにより、60 秒間のケア中もリズムよく進めることができます。ケアのスピードや残りの水量を気にすることなく、4 つのセクションすべてを均等にお手入れできます。
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