60 秒でしっかり汚れを落とせる、200 ml の折りたたみ式水タンク

フロッサーの 200 ml 折りたたみ式水タンクには、60 秒間の洗浄に必要な水量が入ります。途中で給水する必要はありません。次回使用時には、水タンクをスライドさせて取り外して給水できるため、浅いシンクでも簡単に給水できます。また、チップ横の給水口からそのまま蛇口の下で直接給水することも可能です。使用後は乾きやすいよう、給水口は開けたままにしてください。