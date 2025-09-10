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1分間で歯間をスッキリ洗浄
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*。ソニッケアーコンパクトフロッサー1000は、1分間で歯間をスッキリ洗浄します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。収納しやすい折りたたみ式で旅行など持ち運び便利です。 * POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ ** 1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
コンパクトなデザインのフロッサーには折りたたみ式のタンクが付属しており、楽に収納できるため旅のお供に最適です。タンクには1分間の洗浄に十分な最大200 mlの水が入ります。
用途に合わせて3つのフロスモードが使用可能。「クリーン」は標準水圧で毎日の洗浄用。「センシティブ」はやさしい水圧で洗浄し、毎日のケアをサポートします。「パルス」は一定間隔で水圧が強弱に変化し洗浄し、歯ぐきに刺激を与えます。
スタンダードノズルは日常使い用で、歯間をパワフルに洗浄します。コンフォートノズルはソフトな先端で敏感な歯ぐきや歯間をやさしく洗浄するように設計されています。両ノズルは360度回転するため、届きにくい奥歯もしっかりフロスできます。
15秒間ごとのペーサー機能は、15秒経過すると一時的に水流を止めて洗浄区分の変更をお知らせします。これにより、毎回適切なフロス時間で口腔内全体をくまなく洗浄できます。
1日の充電で14日間使用できるコンパクトフロッサーは外出時も重宝。USB-A充電ケーブル付きなので、旅行前の家での充電や、旅先での充電が簡単にできます。
コンパクトフロッサーはIPX7防水仕様で、水場や浴室での使用が可能です。 （故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。）
使用しないときはノズルをフロッサー上部の注水口から差し込み収納しておける設計になっています。
水タンクは2通りの注水方法で簡単に注水できます。1つはタンクを外してコップのように水を注ぎます。空の時はこの方法が適しています。もう1つはノズルアタッチメントのそばにある注水口から水を注ぎ入れます。
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
性能
内容・付属品
モード
健康上の利点
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