注水方法は2通り

水タンクは2通りの注水方法で簡単に注水できます。1つはタンクを外してコップのように水を注ぎます。空の時はこの方法が適しています。もう1つはノズルアタッチメントのそばにある注水口から水を注ぎ入れます。