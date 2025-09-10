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    Philips Sonicare Compact Flosser 1000 フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー

    HX3333/23

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    1分間で歯間をスッキリ洗浄

    日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*。ソニッケアーコンパクトフロッサー1000は、1分間で歯間をスッキリ洗浄します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。収納しやすい折りたたみ式で旅行など持ち運び便利です。 * POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ ** 1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく。

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    Philips Sonicare Compact Flosser 1000 フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー

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    1分間で歯間をスッキリ洗浄

    収納しやすい折りたたみ式200 mlタンクは旅行に便利

    • 収納しやすい折りたたみ式
    • 3つのモードから選べる
    • 2つのノズルで効果的に洗浄
    • 15秒ごとのペーサー
    • 1回の充電で14日間使用可能
    収納しやすい折りたたみ式 200 ml タンクは旅行に便利

    収納しやすい折りたたみ式 200 ml タンクは旅行に便利

    コンパクトなデザインのフロッサーには折りたたみ式のタンクが付属しており、楽に収納できるため旅のお供に最適です。タンクには1分間の洗浄に十分な最大200 mlの水が入ります。

    3つのモード「クリーン」「センシティブ」「パルス」から選べる

    3つのモード「クリーン」「センシティブ」「パルス」から選べる

    用途に合わせて3つのフロスモードが使用可能。「クリーン」は標準水圧で毎日の洗浄用。「センシティブ」はやさしい水圧で洗浄し、毎日のケアをサポートします。「パルス」は一定間隔で水圧が強弱に変化し洗浄し、歯ぐきに刺激を与えます。

    2つのノズルでやさしく効果的に洗浄

    2つのノズルでやさしく効果的に洗浄

    スタンダードノズルは日常使い用で、歯間をパワフルに洗浄します。コンフォートノズルはソフトな先端で敏感な歯ぐきや歯間をやさしく洗浄するように設計されています。両ノズルは360度回転するため、届きにくい奥歯もしっかりフロスできます。

    口腔内区分ごとの洗浄で磨き残しなし

    口腔内区分ごとの洗浄で磨き残しなし

    15秒間ごとのペーサー機能は、15秒経過すると一時的に水流を止めて洗浄区分の変更をお知らせします。これにより、毎回適切なフロス時間で口腔内全体をくまなく洗浄できます。

    1 回の充電で 14 日間使用可能

    1 回の充電で 14 日間使用可能

    1日の充電で14日間使用できるコンパクトフロッサーは外出時も重宝。USB-A充電ケーブル付きなので、旅行前の家での充電や、旅先での充電が簡単にできます。

    IPX7防水仕様、おふろで使用可

    IPX7防水仕様、おふろで使用可

    コンパクトフロッサーはIPX7防水仕様で、水場や浴室での使用が可能です。 （故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。）

    2in1ノズル収納兼注水口

    2in1ノズル収納兼注水口

    使用しないときはノズルをフロッサー上部の注水口から差し込み収納しておける設計になっています。

    注水方法は2通り

    注水方法は2通り

    水タンクは2通りの注水方法で簡単に注水できます。1つはタンクを外してコップのように水を注ぎます。空の時はこの方法が適しています。もう1つはノズルアタッチメントのそばにある注水口から水を注ぎ入れます。

    技術仕様

    • 仕様

      エネルギー消費
      • オフモード <0.3 W
      • スタンバイ（ディスプレイオフ） <0.5 W

    • デザインと仕上げ

      パープル

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      折りたたみ式デザイン
      ノズル装着方式
      はめ込み式
      Nozzle storage
      ノズルを収納できて携帯に便利

    • 性能

      クリーニング
      60 秒でお口全体を洗浄

    • 内容・付属品

      USB 充電ケーブル
      1
      コンパクトフロッサー
      1
      N1 スタンダードノズル
      1
      N2 コンフォートノズル
      1

    • モード

      クリーン
      毎日の歯みがきに
      センシティブ
      やさしく洗浄
      パルス
      歯ぐきを刺激

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯間の歯垢を効果的に除去

    Badge-D2C

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    • インビトロ研究。実際の結果は異なる場合があります
    • *電源に接続されておらず、水に沈められていない場合。
    • **1 日 1 回、1 分間のフロスに基づく。

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