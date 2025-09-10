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  • 1分間で歯間をスッキリ洗浄。やさしく効果的に歯垢を除去 1分間で歯間をスッキリ洗浄。やさしく効果的に歯垢を除去 1分間で歯間をスッキリ洗浄。やさしく効果的に歯垢を除去

    Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser コンパクトフロッサー用替えノズル

    HX3072/00

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    1分間で歯間をスッキリ洗浄。やさしく効果的に歯垢を除去

    日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*1。ソニッケアーコンパクトフロッサー1000は、1分間で歯間をスッキリ洗浄します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー用ノズルで、すばやく効果的なフロス体験を。スタンダードノズルは歯間をパワフルに洗浄します。コンフォートノズルはソフトな先端で敏感な歯ぐきにやさしく設計されています。 *1 POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ　

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    1分間で歯間をスッキリ洗浄。やさしく効果的に歯垢を除去

    2種類の替えノズル（N1 スタンダードノズル＆N2 コンフォートノズル）

    • 毎日しっかりフロスを
    • 敏感な歯間のフロス用
    • 毎日の使用に適したデザイン
    毎日の徹底的なクリーニングに最適な N1 スタンダードチップ

    毎日の徹底的なクリーニングに最適な N1 スタンダードチップ

    N1 スタンダードチップは、毎日のオーラルケアに適したオールラウンドなチップです。歯と歯の間や歯ぐきの境目に付着した歯垢や汚れを効果的に除去します。

    食べかすの除去に最適な N1 シングルストリーム洗浄

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    N1 スタンダードシングルストリームチップは、取り除きにくい食べかすの除去に最適です。ユーザーの 97％が、「歯と歯の間の食べかすの除去に適している」と評価しています***。

    敏感な歯と歯ぐきに最適な N2 コンフォートチップ

    敏感な歯と歯ぐきに最適な N2 コンフォートチップ

    N2 コンフォートチップは、柔らかいラバー素材の先端を採用し、歯垢除去性能を損なうことなく、敏感な歯や歯ぐきにもやさしく使用できるよう特別に設計されています。ユーザーの 95％が、「効率的に洗浄でき、歯ぐきへの負担が少ない」と評価しています**。

    360 度回転して届きにくい部分にも届く

    360 度回転して届きにくい部分にも届く

    どちらのチップも最大 360 度回転し、お口の奥などの届きにくい部分までケアしやすくなっています。

    毎日の使用に適した設計

    毎日の使用に適した設計

    チップの切り替えや交換はカチッと差し込むだけでとても簡単。衛生的にご使用いただくために、フロッサーのチップは 6 ヶ月ごとの交換をお勧めします。

    フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー専用

    フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー専用

    フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサーにのみ装着可能。他のフィリップスソニッケアーフロッサーでは使用できません。

    技術仕様

    • 互換性

      互換性
      フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー

    • 使いやすさ

      ノズル装着方式
      360 度回転して簡単に着脱可能
      ノズルの交換
      衛生的にお使いいただくため、ノズルは 6 ヶ月ごとに交換してください

    • 内容・付属品

      N1 スタンダードノズル
      1
      N2 コンフォートノズル
      1

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯間の歯垢を効果的に除去

    製品の仕様

    同梱物

    • カドストリームノズル
    • ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000
    • 標準ノズル
    • 収納ケース
    • USB ケーブル
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • インビトロ試験による（実際の結果は異なる場合があります）
    • *コンフォートノズル使用時。米国で実施した調査、N=109、2023 年
    • **スタンダードノズル使用時。米国で実施した調査、N=109、2023 年

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