1分間で歯間をスッキリ洗浄。やさしく効果的に歯垢を除去

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*1。ソニッケアーコンパクトフロッサー1000は、1分間で歯間をスッキリ洗浄します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー用ノズルで、すばやく効果的なフロス体験を。スタンダードノズルは歯間をパワフルに洗浄します。コンフォートノズルはソフトな先端で敏感な歯ぐきにやさしく設計されています。 *1 POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ