同梱物
- カドストリームノズル
- ソニッケアー コードレスパワーフロッサー3000
- 標準ノズル
- 収納ケース
- USB ケーブル
HX3072/00
1分間で歯間をスッキリ洗浄。やさしく効果的に歯垢を除去
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.1の口腔洗浄器ブランド、フィリップス ソニッケアー*1。ソニッケアーコンパクトフロッサー1000は、1分間で歯間をスッキリ洗浄します。電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサー用ノズルで、すばやく効果的なフロス体験を。スタンダードノズルは歯間をパワフルに洗浄します。コンフォートノズルはソフトな先端で敏感な歯ぐきにやさしく設計されています。 *1 POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
N1 スタンダードチップは、毎日のオーラルケアに適したオールラウンドなチップです。歯と歯の間や歯ぐきの境目に付着した歯垢や汚れを効果的に除去します。
N1 スタンダードシングルストリームチップは、取り除きにくい食べかすの除去に最適です。ユーザーの 97％が、「歯と歯の間の食べかすの除去に適している」と評価しています***。
N2 コンフォートチップは、柔らかいラバー素材の先端を採用し、歯垢除去性能を損なうことなく、敏感な歯や歯ぐきにもやさしく使用できるよう特別に設計されています。ユーザーの 95％が、「効率的に洗浄でき、歯ぐきへの負担が少ない」と評価しています**。
どちらのチップも最大 360 度回転し、お口の奥などの届きにくい部分までケアしやすくなっています。
チップの切り替えや交換はカチッと差し込むだけでとても簡単。衛生的にご使用いただくために、フロッサーのチップは 6 ヶ月ごとの交換をお勧めします。
フィリップスソニッケアーコンパクトフロッサーにのみ装着可能。他のフィリップスソニッケアーフロッサーでは使用できません。
互換性
使いやすさ
内容・付属品
健康上の利点
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