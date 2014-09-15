26mm のトリミングヘッドでムダ毛を簡単に処理できます

からだ用のトリミングヘッドは、出先で簡単にお手入れするのに最適です。26mm のトリミングヘッドで、からだの小さい部分（つま先、膝など）をすばやく簡単にお手入れできます。