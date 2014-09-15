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  • どこでもなめらかなお肌に どこでもなめらかなお肌に どこでもなめらかなお肌に

    サテンコンパクト

    HP6393/00

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    どこでもなめらかなお肌に

    いつでもどこでもスムーズな肌に。硬い体毛も外出先ですばやく簡単にムダ毛ケアできます。付属のクリーニングブラシでいつも衛生的です。

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    サテンコンパクト

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    簡単にお手入れできる携帯レディスシェーバー

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    26mm のトリミングヘッドでムダ毛を簡単に処理できます

    26mm のトリミングヘッドでムダ毛を簡単に処理できます

    からだ用のトリミングヘッドは、出先で簡単にお手入れするのに最適です。26mm のトリミングヘッドで、からだの小さい部分（つま先、膝など）をすばやく簡単にお手入れできます。

    8mm のトリミングヘッドで顔のウブ毛も簡単に処理できます

    8mm のトリミングヘッドで顔のウブ毛も簡単に処理できます

    顔用トリミングヘッドは、出先で簡単にお手入れするのに最適です。8mm のトリミングヘッドで、顔のどの部分でもすばやく正確にお手入れできます。

    2 mm と 4 mm のアイブローコームで眉毛の長さを整えられます

    2 mm と 4 mm のアイブローコームで眉毛の長さを整えられます

    2 つの長さオプション（2mm と 4mm）で、ムダ毛をお好みの長さに正確にトリミングできます。コームをトリミングヘッドに取り付けるだけで、正確に長さを整えることができます。

    付属のピンセットがムダ毛をしっかりつかむ

    付属のピンセットがムダ毛をしっかりつかむ

    付属の精度の高いピンセットを使用すると、1 本のムダ毛でも処理できます。

    小さなサイズでどこにでも携帯可能

    小さなサイズでどこにでも携帯可能

    ハンドバッグやクラッチバッグに入るくらい小さく、電池式で、どこにでも携帯可能。単 4 電池を使用します。

    付属のクリーニングブラシでいつでも清潔に保てます

    付属のクリーニングブラシでいつでも清潔に保てます

    付属のクリーニングブラシでトリマーを簡単に洗浄でき、いつでも衛生的に使用できます。

    アクセサリーポーチでさらに便利

    アクセサリーポーチでさらに便利

    おしゃれなポーチで、すべてのものを 1 か所で保管できます。

    技術仕様

    • 外箱寸法

      質量／寸法
      80 x 40 x 175mm

    • アクセサリー

      クリーニングブラシ
      保護キャップ
      トリミングコーム
      ピンセット
      ポーチ

    • 仕様

      カラー
      ホワイト
      電源方式
      単 4 アルカリ電池 1 本（付属）
      対応電圧
      1.5V DC

    • 機能

      からだ用トリミングユニット
      24 mm
      顔用トリミングユニット
      8 mm

    • サービス

      本体 2 年間保証

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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