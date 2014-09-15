どこでもなめらかなお肌に
いつでもどこでもスムーズな肌に。硬い体毛も外出先ですばやく簡単にムダ毛ケアできます。付属のクリーニングブラシでいつも衛生的です。 さらに詳細をみる
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どこでもなめらかなお肌に
簡単にお手入れできる携帯レディスシェーバー
26mm のトリミングヘッドでムダ毛を簡単に処理できます
からだ用のトリミングヘッドは、出先で簡単にお手入れするのに最適です。26mm のトリミングヘッドで、からだの小さい部分（つま先、膝など）をすばやく簡単にお手入れできます。
小さなサイズでどこにでも携帯可能
ハンドバッグやクラッチバッグに入るくらい小さく、電池式で、どこにでも携帯可能。単 4 電池を使用します。
付属のクリーニングブラシでいつでも清潔に保てます
付属のクリーニングブラシでトリマーを簡単に洗浄でき、いつでも衛生的に使用できます。
技術仕様
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外箱寸法
- 質量／寸法
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80 x 40 x 175mm
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アクセサリー
- クリーニングブラシ
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○
- 保護キャップ
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有
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仕様
- カラー
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ブラック
- 電源方式
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単 4 アルカリ電池 1 本（付属）
- 対応電圧
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1.5V DC
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機能
- からだ用トリミングユニット
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24 mm
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サービス
- 本体 2 年間保証
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〇
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