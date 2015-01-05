デジタルスワイプ

デジタルスワイプを使用して、お好みの長さに高精度で設定できます。コントロールパネルでの簡単なスワイプ操作で、411 段階の長さ調節が可能です。表示される長さは、すばやく増減させることも、0.1mm 単位の小刻みでゆっくり増減させることもできます。