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  • 理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター 理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター 理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター

    Hairclipper series 9000 ヘアーカッター

    HC9450/15

    理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター

    カット能力が約2倍*に向上した高パフォーマンスタイプ。411段階の長さ調節可能。

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    この商品は販売を終了しました

    Hairclipper series 9000 ヘアーカッター

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    理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター

    電動可動式コーム

    • チタニウム刃
    • 411 段階の長さ調節機能
    • 1 時間の充電で約 120 分間コードレスで使用可能
    デジタルスワイプ

    デジタルスワイプ

    デジタルスワイプを使用して、お好みの長さに高精度で設定できます。コントロールパネルでの簡単なスワイプ操作で、411 段階の長さ調節が可能です。表示される長さは、すばやく増減させることも、0.1mm 単位の小刻みでゆっくり増減させることもできます。

    さまざまな長さ調節が可能

    さまざまな長さ調節が可能

    デジタルスワイプを使用して、お好みの長さにロックできます。0.1 mm 刻みで 400 以上もの長さ設定を選択でき、コームを取り外せば 0.5 mm でトリムできます。

    お気に入りの長さにカット

    お気に入りの長さにカット

    3 種類の調節可能なコームで、正確なカッティングを体験してください。1 mm ～ 42 mm の間の 400 種類以上の長さ設定から選ぶか、コームを付けずにカッターのみを使用して 0.5 mm でトリミングできます。

    自動研磨式のチタニウム刃で耐久性が向上

    自動研磨式のチタニウム刃で耐久性が向上

    最新鋭のチタニウム刃はスチールより強度が高く、耐久性に優れています。また、自動研磨式の刃は性能が長持ちし、いつでも正確なカットを実現します。

    安定性に定評のある電動ヘアーカッター

    安定性に定評のある電動ヘアーカッター

    0.1 mm 刻みでお好みの長さに設定すると、正確さにこだわって設計された電動式長さ設定システムがこれを保持します。

    濃い毛にも簡単に対応

    濃い毛にも簡単に対応

    オートターボ機能は、毛の濃さに合わせて自動的に調整されます。濃い毛のときは力が少し強まるので、常にスムーズにカットできます。

    45° ダブル鋭角刃により 2 倍のカット性能を実現*

    45° ダブル鋭角刃により 2 倍のカット性能を実現*

    45° ダブル鋭角刃と低摩擦設計を採用したデュアルカットテクノロジーは、あらゆるタイプの髪に対応しています。このデュアルカットテクノロジーにより従来製品と比較して 2 倍のカット性能を実現。また、頑丈なスチールガードを搭載しているため、耐久性の点でも安心です。

    お好みの設定を記憶

    お好みの設定を記憶

    このスマートヘアーカッターは、前回のカットの長さを記憶できます。さらに、お好みの設定を 3 つまで記憶できます。使うときにはメモリーボタンを選んで押すだけなので、時間も節約できます。

    コードレスで最長 120 分間使用可能

    コードレスで最長 120 分間使用可能

    このコードレスヘアーカッターは、1 時間の充電で最大 120 分間パワフルなカッティングが持続します。また、トリミングが中断されることのないように電源コードを繋いで使うこともできます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えており、2 年間本体保証は全世界で対応。

    技術仕様

    • 電源方式

      モーター
      オートターボ
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      電源方式
      コード付き／コードレス
      満充電時の照射可能回数
      約 120 分
      充電時間
      約 1 時間

    • アクセサリー

      アタッチメント
      ヘアートリミング用コーム 3 種類

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      自動研磨システム搭載のチタン刃
      カッターの幅
      41mm
      長さ調節範囲
      1～42mm *コームなしで 0.5mm の長さにカット可能
      長さ設定機能
      411段階
      精度（1 段階の長さ）
      0.1mm 刻み
      長さ選択
      • デジタルスワイプ
      • 電動可動式コーム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      刃、コームは水洗い可能
      お手入れ
      不要
      メモリー機能

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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