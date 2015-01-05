デジタルスワイプを使用して、お好みの長さに高精度で設定できます。コントロールパネルでの簡単なスワイプ操作で、411 段階の長さ調節が可能です。表示される長さは、すばやく増減させることも、0.1mm 単位の小刻みでゆっくり増減させることもできます。
デジタルスワイプを使用して、お好みの長さにロックできます。0.1 mm 刻みで 400 以上もの長さ設定を選択でき、コームを取り外せば 0.5 mm でトリムできます。
3 種類の調節可能なコームで、正確なカッティングを体験してください。1 mm ～ 42 mm の間の 400 種類以上の長さ設定から選ぶか、コームを付けずにカッターのみを使用して 0.5 mm でトリミングできます。
最新鋭のチタニウム刃はスチールより強度が高く、耐久性に優れています。また、自動研磨式の刃は性能が長持ちし、いつでも正確なカットを実現します。
0.1 mm 刻みでお好みの長さに設定すると、正確さにこだわって設計された電動式長さ設定システムがこれを保持します。
オートターボ機能は、毛の濃さに合わせて自動的に調整されます。濃い毛のときは力が少し強まるので、常にスムーズにカットできます。
45° ダブル鋭角刃と低摩擦設計を採用したデュアルカットテクノロジーは、あらゆるタイプの髪に対応しています。このデュアルカットテクノロジーにより従来製品と比較して 2 倍のカット性能を実現。また、頑丈なスチールガードを搭載しているため、耐久性の点でも安心です。
このスマートヘアーカッターは、前回のカットの長さを記憶できます。さらに、お好みの設定を 3 つまで記憶できます。使うときにはメモリーボタンを選んで押すだけなので、時間も節約できます。
このコードレスヘアーカッターは、1 時間の充電で最大 120 分間パワフルなカッティングが持続します。また、トリミングが中断されることのないように電源コードを繋いで使うこともできます。
フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えており、2 年間本体保証は全世界で対応。
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