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  • 理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター 理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター 理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター

    Hairclipper series 7000 ヘアーカッター

    HC7460/15

    理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター

    カット能力が約2倍*に向上した高パフォーマンスタイプ。66段階の長さ調節可能。

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    この商品は販売を終了しました

    Hairclipper series 7000 ヘアーカッター

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    理想のヘアースタイルを叶える、デジタルヘアーカッター

    電動可動式コーム

    • ステンレス刃
    • 66 段階の長さ調節機能
    • 1 時間の充電で約 120 分間コードレスで使用可能
    コントロールボタン

    コントロールボタン

    わかりやすい操作ボタンを使用して、お好みの長さを高精度で選択できます。簡単なボタン操作で、60 段階以上の長さ調節が可能です。表示される長さは、すばやく増減させることも、0.2 mm 単位の小刻みでゆっくり増減させることもできます。

    0.5 ～ 42mm まで 60 段階で長さを簡単に調節

    0.5 ～ 42mm まで 60 段階で長さを簡単に調節

    コントロールボタンを使用して、60 段階以上の長さ設定からお好みの長さを高精度で選択できます。コームを使用すると、1～7mm では 0.2mm 刻み、7～42mm では 1mm 刻みの精度でトリミングできます。コームなしで 0.5mm の深剃りもできます。

    調節可能コームで理想的な仕上がり

    調節可能コームで理想的な仕上がり

    このカッターには、1～7mm 用、7～24mm 用、24～42mm 用の 3 種類の調節可能なコームが搭載されています。いずれかのコームを取り付けるだけで、60 段階以上の長さ調節が可能です。1～7mm では 0.2mm 刻み、7～42mm では 1mm 刻みの精度で選択できます。コームなしでカッターを使用すれば、0.5mm の深剃りもできます。

    自動研磨式のステンレス刃で切れ味が長持ち

    自動研磨式のステンレス刃で切れ味が長持ち

    自動研磨式のステンレス刃で切れ味が長持ちします。

    長さ調節しやすい電動可動式コーム

    長さ調節しやすい電動可動式コーム

    電動可動式の長さ調節システムにより、お好みの長さを簡単に選択できます。電動可動式コームは最高 0.2mm の精度で長さを選択できます。この革新的な技術により、いつでもお好みの長さにカットでき、毎回同じ仕上がりになります。

    濃い毛にも簡単に対応

    濃い毛にも簡単に対応

    オートターボ機能は、毛の濃さに合わせて自動的に調整されます。濃い毛のときは力が少し強まるので、常にスムーズにカットできます。

    45° ダブル鋭角刃により 2 倍のカット性能を実現*

    45° ダブル鋭角刃により 2 倍のカット性能を実現*

    45° ダブル鋭角刃と低摩擦設計を採用したデュアルカットテクノロジーは、あらゆるタイプの髪に対応しています。このデュアルカットテクノロジーにより従来製品と比較して 2 倍のカット性能を実現。また、頑丈なスチールガードを搭載しているため、耐久性の点でも安心です。

    前回使用した長さ設定を記憶

    前回使用した長さ設定を記憶

    カッターの電源をオンにすると、コームの長さ設定が前回使用した設定に戻ります。

    コードレスで最長 120 分間使用可能

    コードレスで最長 120 分間使用可能

    このコードレスヘアーカッターは、1 時間の充電で最大 120 分間パワフルなカッティングが持続します。また、トリミングが中断されることのないように電源コードを繋いで使うこともできます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えており、2 年間本体保証は全世界で対応。

    技術仕様

    • 電源方式

      モーター
      オートターボ
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      電源方式
      コード付き／コードレス
      満充電時の照射可能回数
      約 120 分
      充電時間
      約 1 時間

    • アクセサリー

      アタッチメント
      ヘアートリミング用コーム 3 種類

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      ステンレス刃
      カッターの幅
      41mm
      長さ調節範囲
      1～42mm *コームなしで 0.5mm の長さにカット可能
      長さ設定機能
      66段階
      精度（1 段階の長さ）
      0.2mm／1mm
      長さ選択
      • コントロールボタン
      • 電動可動式コーム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      刃、コームは水洗い可能
      お手入れ
      不要
      メモリー機能

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

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    • 当社旧製品に対して
    • 人工毛で1秒あたりカットできる毛量を当社旧製品（QC5130）と比較（フィリップス調べ 2013年）
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