わかりやすい操作ボタンを使用して、お好みの長さを高精度で選択できます。簡単なボタン操作で、60 段階以上の長さ調節が可能です。表示される長さは、すばやく増減させることも、0.2 mm 単位の小刻みでゆっくり増減させることもできます。
コントロールボタンを使用して、60 段階以上の長さ設定からお好みの長さを高精度で選択できます。コームを使用すると、1～7mm では 0.2mm 刻み、7～42mm では 1mm 刻みの精度でトリミングできます。コームなしで 0.5mm の深剃りもできます。
このカッターには、1～7mm 用、7～24mm 用、24～42mm 用の 3 種類の調節可能なコームが搭載されています。いずれかのコームを取り付けるだけで、60 段階以上の長さ調節が可能です。1～7mm では 0.2mm 刻み、7～42mm では 1mm 刻みの精度で選択できます。コームなしでカッターを使用すれば、0.5mm の深剃りもできます。
自動研磨式のステンレス刃で切れ味が長持ちします。
電動可動式の長さ調節システムにより、お好みの長さを簡単に選択できます。電動可動式コームは最高 0.2mm の精度で長さを選択できます。この革新的な技術により、いつでもお好みの長さにカットでき、毎回同じ仕上がりになります。
オートターボ機能は、毛の濃さに合わせて自動的に調整されます。濃い毛のときは力が少し強まるので、常にスムーズにカットできます。
45° ダブル鋭角刃と低摩擦設計を採用したデュアルカットテクノロジーは、あらゆるタイプの髪に対応しています。このデュアルカットテクノロジーにより従来製品と比較して 2 倍のカット性能を実現。また、頑丈なスチールガードを搭載しているため、耐久性の点でも安心です。
カッターの電源をオンにすると、コームの長さ設定が前回使用した設定に戻ります。
このコードレスヘアーカッターは、1 時間の充電で最大 120 分間パワフルなカッティングが持続します。また、トリミングが中断されることのないように電源コードを繋いで使うこともできます。
フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えており、2 年間本体保証は全世界で対応。
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