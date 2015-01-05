調節可能コームで理想的な仕上がり

このカッターには、1～7mm 用、7～24mm 用、24～42mm 用の 3 種類の調節可能なコームが搭載されています。いずれかのコームを取り付けるだけで、60 段階以上の長さ調節が可能です。1～7mm では 0.2mm 刻み、7～42mm では 1mm 刻みの精度で選択できます。コームなしでカッターを使用すれば、0.5mm の深剃りもできます。