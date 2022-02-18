通常モードとキッズモードの2モード搭載

大人よりも敏感な聴覚で、髪も繊細なお子様向けに、パワー、パフォーマンス、モーター音のパーフェクトなバランスを目指したキッズモードが搭載されています。お子様の耳にやさしいのに、ムラなくきれいにカットできます。また、通常モードにモード切り替えすると、大人も使えますので、この一台でお子様から大人まで家族全員でヘアーカットできます。