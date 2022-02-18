HC5690/60
ムラなくきれいにすばやくカット
フィリップス ヘアーカッター 5000シリーズのHC5690/60は、通常モードに加え、お子様にやさしい音量の「キッズモード」を搭載したファミリーヘアーカッターです。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いで従来製品と比べ約2倍*¹スムーズなカットを実現し、ムラなくすばやくヘアーカットができます。また、豊富なアタッチメントと散髪用品が標準装備されているので、お子様も大人もさまざまなヘアースタイルに簡単にアレンジできます。*¹ 旧品HC54XXとの比較さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
どんな髪の長さでも髪がコームに詰まりにくい設計だから、従来の約2倍*¹スムーズなカットを実現します。じっとしているのが難しいお子様も、忙しい大人もさっとヘアーカットできます。 *¹HC54XXシリーズとの比較 ／画像はイメージです
ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラが少なくきれいな仕上がりに。／画像はイメージです
長さ設定調整リングホイールを回し、お好みの長さを選択してロックするだけ。ショートコーム・ロングコームを付けると3 mm～28 mm のカットの長さより 1 mm刻みで調節できます。コームを外すと 0.5 mm のトリミングが可能です。また、ツーブロックやあごひげのスタイリングに最適な2 mm のツーブロック用コームも付属しています。
1 時間の充電で最長 90 分間のコードレス使用が可能です。充電・交流式のため、コードをつないだままでも使用できます。充電切れの心配がなく、常にフルパワーで剃れるのが特長です。
IPX7防水仕様で本体丸洗い可能*²。使用後は水でサッと洗うだけで簡単にお手入れ。*² IPX7（水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない。本製品を入浴やシャワー中に使用しないでください。また水場や浴室での充電はしないでください。ショートや感電の原因になります。
大人よりも敏感な聴覚で、髪も繊細なお子様向けに、パワー、パフォーマンス、モーター音のパーフェクトなバランスを目指したキッズモードが搭載されています。お子様の耳にやさしいのに、ムラなくきれいにカットできます。また、通常モードにモード切り替えすると、大人も使えますので、この一台でお子様から大人まで家族全員でヘアーカットできます。
ヘアーカッター 5000シリーズは、快適な使い心地で自由自在なカットを実現。特別な質感のグリップで、カッターをスムーズに操作しながらあらゆる部分をカットできます。
面倒なオイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。
フィリップスのグルーミング製品の2 年間本体保証は全世界で対応。
スキ刈りコームを取り付けると、スキばさみのようなレイヤー効果を簡単に実現できます。
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