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    Hairclipper series 5000 ヘアーカッター 5000シリーズ（電動バリカン）

    HC5690/60

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ムラなくきれいにすばやくカット

    フィリップス ヘアーカッター 5000シリーズのHC5690/60は、通常モードに加え、お子様にやさしい音量の「キッズモード」を搭載したファミリーヘアーカッターです。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いで従来製品と比べ約2倍*¹スムーズなカットを実現し、ムラなくすばやくヘアーカットができます。また、豊富なアタッチメントと散髪用品が標準装備されているので、お子様も大人もさまざまなヘアースタイルに簡単にアレンジできます。*¹ 旧品HC54XXとの比較

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    Hairclipper series 5000 ヘアーカッター 5000シリーズ（電動バリカン）

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    ムラなくきれいにすばやくカット

    通常モードに加えてキッズモード搭載で家族全員使用可能

    • ヘアースムーズテクノロジー
    • 27 段階の長さ調節機能（3.0～28mm）
    • 1 時間の充電で約 90 分間のコードレス使用
    • 本体丸洗い可能*²
    ヘアースムーズテクノロジー

    ヘアースムーズテクノロジー

    どんな髪の長さでも髪がコームに詰まりにくい設計だから、従来の約2倍*¹スムーズなカットを実現します。じっとしているのが難しいお子様も、忙しい大人もさっとヘアーカットできます。 *¹HC54XXシリーズとの比較 ／画像はイメージです

    デュアルカットテクノロジー

    デュアルカットテクノロジー

    ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラが少なくきれいな仕上がりに。／画像はイメージです

    27 段階の長さ調節

    27 段階の長さ調節

    長さ設定調整リングホイールを回し、お好みの長さを選択してロックするだけ。ショートコーム・ロングコームを付けると3 mm～28 mm のカットの長さより 1 mm刻みで調節できます。コームを外すと 0.5 mm のトリミングが可能です。また、ツーブロックやあごひげのスタイリングに最適な2 mm のツーブロック用コームも付属しています。

    1 時間充電で約90分間使用可能

    1 時間充電で約90分間使用可能

    1 時間の充電で最長 90 分間のコードレス使用が可能です。充電・交流式のため、コードをつないだままでも使用できます。充電切れの心配がなく、常にフルパワーで剃れるのが特長です。

    IPX7防水仕様で本体丸洗い可能*²

    IPX7防水仕様で本体丸洗い可能*²

    IPX7防水仕様で本体丸洗い可能*²。使用後は水でサッと洗うだけで簡単にお手入れ。*² IPX7（水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない。本製品を入浴やシャワー中に使用しないでください。また水場や浴室での充電はしないでください。ショートや感電の原因になります。

    通常モードとキッズモードの2モード搭載

    通常モードとキッズモードの2モード搭載

    大人よりも敏感な聴覚で、髪も繊細なお子様向けに、パワー、パフォーマンス、モーター音のパーフェクトなバランスを目指したキッズモードが搭載されています。お子様の耳にやさしいのに、ムラなくきれいにカットできます。また、通常モードにモード切り替えすると、大人も使えますので、この一台でお子様から大人まで家族全員でヘアーカットできます。

    つかみやすいグリップ

    つかみやすいグリップ

    ヘアーカッター 5000シリーズは、快適な使い心地で自由自在なカットを実現。特別な質感のグリップで、カッターをスムーズに操作しながらあらゆる部分をカットできます。

    面倒なオイル差し不要でメンテナンスが簡単

    面倒なオイル差し不要でメンテナンスが簡単

    面倒なオイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    フィリップスのグルーミング製品の2 年間本体保証は全世界で対応。

    スキ刈りコーム

    スキ刈りコーム

    スキ刈りコームを取り付けると、スキばさみのようなレイヤー効果を簡単に実現できます。

    技術仕様

    • 電源方式

      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • アクセサリー

      お手入れ
      クリーニングブラシ
      コーム
      ツーブロックコーム
      コームとハサミのセット
      カットコーム、カットハサミ、散髪用ケープ
      保管
      ソフトポーチ

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      ステンレス刃
      カッターの幅
      41  mm
      長さ設定機能
      27段階
      長さ調節範囲
      3.0～28  mm
      精度（1 段階の長さ）
      1  mm

    • 使いやすさ

      クリーニング
      丸洗い可能
      お手入れ
      オイル差し不要
      電源方式
      充電・交流式

    Badge-D2C

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