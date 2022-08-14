IPX7防水仕様で本体丸洗い可能*²

IPX7防水仕様で本体丸洗い可能*²。使用後は水でサッと洗うだけで簡単にお手入れ。*² IPX7（水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない。本製品を入浴やシャワー中に使用しないでください。また水場や浴室での充電はしないでください。ショートや感電の原因になります。