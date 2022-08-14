HC5610/60
ムラなくきれいにすばやくカット
フィリップス ヘアーカッター 5000シリーズ HC5610/60は、家族全員で使えるヘアーカッターです。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いで従来製品と比べ2倍*¹スムーズなカットを実現し、ムラなくすばやくヘアーカットができます。通常のヘアーコームに加えて、ツーブロックコームやスキ刈りコーム、そして、散髪用ケープまで豊富なアタッチメントが標準装備されたヘアーカッターキットです。子供も大人もさまざまなヘアースタイルに楽々アレンジできます。*¹旧品 HC54XX との比較さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
どんな髪の長さでも髪がコームに詰まりにくい設計だから、従来の約2倍*¹スムーズなカットを実現します。じっとしているのが難しいお子様も、忙しい大人もさっとヘアーカットできます。 *¹HC54XXシリーズとの比較 ／画像はイメージです
長さ設定調整ノブを回し、お好みの長さを選択してロックするだけ。調節可能な 2 つのコームは 3 mm～28 mm のカット長さに 1 mm刻みで調節できます。コームを外すと 0.5 mm のトリミングが可能です。
IPX7防水仕様で本体丸洗い可能*²。使用後は水でサッと洗うだけで簡単にお手入れ。*² IPX7（水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない。本製品を入浴やシャワー中に使用しないでください。また水場や浴室での充電はしないでください。ショートや感電の原因になります。
ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラが少なくきれいな仕上がりに。／画像はイメージです
ツーブロックやあごひげのスタイリングに最適な 2 mm のツーブロック用コームを付属。また、スキ刈りコームを取り付けると、スキばさみのようなレイヤー効果を簡単に実現。
自動研磨システム搭載のステンレス刃で、鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先だから、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです
8 時間の充電で最長 75 分間のコードレス使用可能。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用可能。
ヘアーカッター 5000シリーズは、快適な使い心地で自由自在なカットを実現。特別な質感のグリップで、カッターをスムーズに操作しながらあらゆる部分をカットできます。
面倒なオイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。
フィリップスのグルーミング製品の2 年間本体保証は全世界で対応。
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