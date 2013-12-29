Hairclipper series 5000 ヘアーカッター
カット能力が飛躍的に向上したハイパフォーマンスタイプ。
カット能力が約2倍に向上した高パフォーマンスタイプ。23段階の長さ調節可能でもっと自由に、ジブンデザイン。 さらに詳細をみる
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Hairclipper series 5000 ヘアーカッター
カット能力が飛躍的に向上したハイパフォーマンスタイプ。
デュアルカットテクノロジーですばやくシャープにカット
- ステンレス刃
- 23 段階の長さ調節機能
- 8 時間の充電で約 75 分間コードレスで使用可能
シャープな切れ味の両刃で摩擦を低減
当社の先進のデュアルカットテクノロジーは、シャープな切れ味の両刃で摩擦を低減する技術を採用しており、あらゆるタイプの髪の毛に対応できます。この革新的なヘアーカッターは、通常のフィリップス製カッターと比べると、2 倍の速さで髪の毛をカットするように設計されています。また、スチール製の頑丈なガードで優れた耐久性を実現しています。*
自動研磨式のステンレス刃で切れ味が長持ち
自動研磨式のステンレス刃で切れ味が長持ちします。
0.5 ～ 23mm まで 24 段階で簡単に長さ調節可能
長さ設定調整リングホイールを回し、お好みの長さを選択してロック。1～23mm の長さに 1mm 刻みで 23 段階に調節。コームなしで 0.5mm のトリミングもできます。
8 時間の充電で約 75 分間コードレスで使用可能
このカッターは、コード付きでもコードレスでもパワフルに使用できます。8 時間の充電で約 75 分間コードレス使用可能です。
着脱式刃でお手入れも簡単
着脱式ヘッドをカチッと開いて取り外し、刃を洗浄できます。
2 年保証。製品をオンライン登録すれば 3 年保証に
フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧と互換性があります。お使いのカッターを www.philips.com/5years で登録するだけで、標準の本体 2 年間保証を 3 年間延長し、全世界で計 5 年間の本体保証が受けられます。
オイルを使った刃のお手入れが不要
オイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。
技術仕様
-
電源方式
- 充電時間
-
8
時間
- バッテリーの種類
-
ニッケル水素電池
- 電源方式
-
コード付き／コードレス
- 満充電時の照射可能回数
-
約 75 分
-
サービス
- 本体 2 年間保証
-
-
カッティングシステム
- 刃
-
ステンレス刃
- カッターの幅
-
41
mm
- 長さ設定機能
-
23段階
- 長さ調節範囲
-
0.5～23
mm
- 精度（1 段階の長さ）
-
1
mm
-
使いやすさ
- クリーニング
-
○
- お手入れ
-
不要
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