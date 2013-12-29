シャープな切れ味の両刃で摩擦を低減

当社の先進のデュアルカットテクノロジーは、シャープな切れ味の両刃で摩擦を低減する技術を採用しており、あらゆるタイプの髪の毛に対応できます。この革新的なヘアーカッターは、通常のフィリップス製カッターと比べると、2 倍の速さで髪の毛をカットするように設計されています。また、スチール製の頑丈なガードで優れた耐久性を実現しています。*