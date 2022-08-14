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    Hairclipper 3000 series ヘアーカッター 3000シリーズ (電動バリカン)

    HC3530/60

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    スムーズな刈り心地で簡単セルフカット

    フィリップス ヘアーカッター 3000シリーズ HC3530/60 は、家族全員で使えるヘアーカッターです。ヘアーストリームテクノロジー搭載で、カットしたヘアーがコーム内に詰まりにくく、スムーズにカットできます。また、デュアルカットテクノロジー搭載に加えて、自動研磨システム搭載のステンレス刃なので、鋭い切れ味を保ちながらスムーズな刈り心地で簡単セルフカットでき、自由自在なヘアースタイルを実現できます。また、ヒゲ用トリミングコームも装備しており、コームを取り替えるだけでヒゲトリマーとして使用できます。

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    Hairclipper 3000 series ヘアーカッター 3000シリーズ (電動バリカン)

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    スムーズな刈り心地で簡単セルフカット

    ヘアーカッター・ヒゲトリマー2-Way仕様

    • ヘアーストリームテクノロジー
    • 12 段階の長さ調節機能 (1~23mm)
    • 8 時間の充電で約 75 分間コードレスで使用可能
    • ヘアーカッター・ヒゲトリマー2-Way仕様
    ヘアーストリームテクノロジー

    ヘアーストリームテクノロジー

    カットした髪がコーム内に詰まりにくいフロント接続コーム設計。スムーズな刈り心地で簡単にセルフカット。自由自在なヘアースタイルを実現します。／画像はイメージです

    12 段階の長さ調節

    12 段階の長さ調節

    長さ調整ノブでお好みの長さを選んでロックするだけ。1～23mm の長さに 2mm 刻みで 12 段階に調節できます。コームを外すと 0.5mm のトリミングが可能です。／カラーはイメージです

    デュアルカットテクノロジー

    デュアルカットテクノロジー

    ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラが少なくきれいな仕上がりに。／画像はイメージです

    ヒゲトリマーとして使用可能

    ヒゲトリマーとして使用可能

    ヒゲの形や長さを整えたい場合は、ヒゲトリミング用コームを本体に取り付けてヒゲトリマーとして使用可能。1～23mm の長さのうち 2mm 刻みで 12 段階に調節できます。

    自動研磨システム搭載のステンレス刃

    自動研磨システム搭載のステンレス刃

    自動研磨システム搭載のステンレス刃で、鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先だから、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです

    水洗い可能（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    水洗い可能（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけで簡単にお手入れが完了できます。

    約 75 分間コードレス使用可能

    約 75 分間コードレス使用可能

    8 時間の充電で最長 75 分間のコードレス使用できます。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用できますので、充電切れの心配がなく、常にフルパワーで剃れるのが特長です。

    面倒なオイル差し不要でメンテナンスが簡単

    面倒なオイル差し不要でメンテナンスが簡単

    面倒なオイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えており、2 年間本体保証は全世界で対応。

    使いやすいグリップデザイン

    ヘアーカッター 3000シリーズは、快適な使い心地で自由自在なカットを実現。特別な質感のグリップで、カッターをスムーズに操作しながらあらゆる部分をカットできます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      クリーニングブラシ
      コーム
      • ヘアートリミング用コーム
      • ヒゲトリミング用コーム

    • 電源

      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      充電
      約 8 時間
      使用時間
      約 75 分

    • デザイン

      ハンドル
      スリムで握りやすいグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      ステンレス刃
      カッターの幅
      41mm
      ヘアーストリームテクノロジー
      長さ設定機能
      12
      長さ調節範囲
      1～23 mm コームなしの場合 0.5mm
      精度（1 段階の長さ）
      2mm 単位

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • 刃とコームは取り外し可能
      • 刃とコームは水洗い可能
      お手入れ
      オイル差し不要
      電源方式
      充電・交流式

    Badge-D2C

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    • 2 倍すばやくカット - 当社旧製品との比較
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