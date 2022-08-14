HC3530/60
スムーズな刈り心地で簡単セルフカット
フィリップス ヘアーカッター 3000シリーズ HC3530/60 は、家族全員で使えるヘアーカッターです。ヘアーストリームテクノロジー搭載で、カットしたヘアーがコーム内に詰まりにくく、スムーズにカットできます。また、デュアルカットテクノロジー搭載に加えて、自動研磨システム搭載のステンレス刃なので、鋭い切れ味を保ちながらスムーズな刈り心地で簡単セルフカットでき、自由自在なヘアースタイルを実現できます。また、ヒゲ用トリミングコームも装備しており、コームを取り替えるだけでヒゲトリマーとして使用できます。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
カットした髪がコーム内に詰まりにくいフロント接続コーム設計。スムーズな刈り心地で簡単にセルフカット。自由自在なヘアースタイルを実現します。／画像はイメージです
長さ調整ノブでお好みの長さを選んでロックするだけ。1～23mm の長さに 2mm 刻みで 12 段階に調節できます。コームを外すと 0.5mm のトリミングが可能です。／カラーはイメージです
ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラが少なくきれいな仕上がりに。／画像はイメージです
ヒゲの形や長さを整えたい場合は、ヒゲトリミング用コームを本体に取り付けてヒゲトリマーとして使用可能。1～23mm の長さのうち 2mm 刻みで 12 段階に調節できます。
自動研磨システム搭載のステンレス刃で、鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先だから、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです
使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけで簡単にお手入れが完了できます。
8 時間の充電で最長 75 分間のコードレス使用できます。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用できますので、充電切れの心配がなく、常にフルパワーで剃れるのが特長です。
面倒なオイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。
フィリップスのグルーミング製品は高い耐久性を備えており、2 年間本体保証は全世界で対応。
ヘアーカッター 3000シリーズは、快適な使い心地で自由自在なカットを実現。特別な質感のグリップで、カッターをスムーズに操作しながらあらゆる部分をカットできます。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
カッティングシステム
使いやすさ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。