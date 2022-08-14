スムーズな刈り心地で簡単セルフカット

フィリップス ヘアーカッター 3000シリーズ HC3530/60 は、家族全員で使えるヘアーカッターです。ヘアーストリームテクノロジー搭載で、カットしたヘアーがコーム内に詰まりにくく、スムーズにカットできます。また、デュアルカットテクノロジー搭載に加えて、自動研磨システム搭載のステンレス刃なので、鋭い切れ味を保ちながらスムーズな刈り心地で簡単セルフカットでき、自由自在なヘアースタイルを実現できます。また、ヒゲ用トリミングコームも装備しており、コームを取り替えるだけでヒゲトリマーとして使用できます。