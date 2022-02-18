HC3505/15
スムーズな刈り心地で簡単セルフカット
フィリップス ヘアーカッター 3000シリーズは、家族全員で使えるファミリーヘアーカッターです。ヘアーストリームテクノロジー搭載で、カットしたヘアーがコーム内に詰まりにくく、スムーズにカットできます。また、デュアルカットテクノロジー搭載に加えて、自動研磨システム搭載のステンレス刃なので、鋭い切れ味を保ちながらスムーズな刈り心地で簡単セルフカットでき、自由自在なヘアースタイルを作れます。さらに詳細をみる
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カットした髪がコーム内に詰まりにくいフロント接続コーム設計。スムーズな刈り心地で簡単にセルフカット。自由自在なヘアースタイルを実現します。／画像はイメージです
ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラが少なくきれいな仕上がりに。／画像はイメージです
自動研磨システム搭載のステンレス刃で、鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先だから、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです
長さ調整ノブでお好みの長さを選んでロックするだけ。1～23mm の長さに 2mm 刻みで 12 段階に調節できます。コームを外すと 0.5mm のトリミングが可能です。
1.8m 長の電源コードの交流式タイプです。コードをつないだままの使用で、忙しい時でも充電切れの心配がなく、常にフルパワーでヘアーカットできるのが特長です。
握りやすいグリップで、ヘアーカッターをスムーズに操作しながらあらゆる部分をカットできます。快適な使い心地で自由自在なカットを実現します。
使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけで簡単にお手入れが完了できます。また、面倒なオイルを差す必要がなく、メンテナンスが簡単です。
面倒なオイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。
アクセサリー
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