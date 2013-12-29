2 年保証。製品をオンライン登録すれば 3 年保証に

フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧と互換性があります。お使いのカッターを www.philips.com/5years で登録するだけで、標準の本体 2 年間保証を 3 年間延長し、全世界で計 5 年間の本体保証が受けられます。