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  • よりスムーズに素早くカットするハイパフォーマンスタイプ。 よりスムーズに素早くカットするハイパフォーマンスタイプ。 よりスムーズに素早くカットするハイパフォーマンスタイプ。

    Hairclipper series 3000 ヘアーカッター

    HC3420/15

    よりスムーズに素早くカットするハイパフォーマンスタイプ。

    ハイスペックなカット能力と使いやすさを兼ね備えた高パフォーマンスモデル。

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    この商品は販売を終了しました

    Hairclipper series 3000 ヘアーカッター

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    よりスムーズに素早くカットするハイパフォーマンスタイプ。

    デュアルカットテクノロジーですばやくシャープにカット

    • ステンレス刃
    • 12 段階の長さ調節機能
    • 8 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能
    シャープな切れ味の両刃で摩擦を低減

    シャープな切れ味の両刃で摩擦を低減

    シャープな切れ味の両刃で摩擦を低減する、先進のデュアルカットテクノロジーで、あらゆるタイプの髪に対応。何度カットしても切れ味の落ちない革新的なカッターが、従来のフィリップスヘアーカッターの約 2 倍のスピードを実現します。*

    自動研磨式のステンレス刃で切れ味が長持ち

    自動研磨式のステンレス刃で切れ味が長持ち

    自動研磨式のステンレス刃で切れ味が長持ちします。

    0.5 ～ 23mm まで 12 段階で簡単に長さ調節可能

    0.5 ～ 23mm まで 12 段階で簡単に長さ調節可能

    調節可能コームでお好みの長さを選んでロックするだけ。1～23mm の長さに 2mm 刻みで 12 段階に調節できます。コームなしでは 0.5mm のトリミングが可能です。

    8 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用可能

    8 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用可能

    このカッターは、コード付きでもコードレスでもパワフルに使用できます。8 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用が可能になります。

    着脱式刃でお手入れも簡単

    着脱式刃でお手入れも簡単

    着脱式ヘッドをカチッと開いて取り外し、刃を洗浄できます。

    2 年保証。製品をオンライン登録すれば 3 年保証に

    2 年保証。製品をオンライン登録すれば 3 年保証に

    フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧と互換性があります。お使いのカッターを www.philips.com/5years で登録するだけで、標準の本体 2 年間保証を 3 年間延長し、全世界で計 5 年間の本体保証が受けられます。

    オイルを使った刃のお手入れが不要

    オイルを使った刃のお手入れが不要

    オイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。

    技術仕様

    • 電源方式

      充電時間
      8  時間
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      電源方式
      コード付き／コードレス
      満充電時の照射可能回数
      約 60 分間

    • サービス

      本体 2 年間保証
      • -

    • カッティングシステム

      カッターの幅
      41  mm
      ステンレス刃
      長さ設定機能
      12 段階
      長さ調節範囲
      0.5～23  mm
      精度（1 段階の長さ）
      2  mm

    • 使いやすさ

      クリーニング
      お手入れ
      不要

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

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