GoPure SlimLine 230 自動車用空気清浄機
目に見えない空気汚れからあなたと、あたなの家族を守ります
フィリップス独自の高効率ろ過技術は、1 時間あたり 10 ㎡の CADR（クリーンエア供給率）で PM2.5 などの微粒子や有毒ガスを除去し、車内をクリーンにします。 さらに詳細をみる
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GoPure SlimLine 230 自動車用空気清浄機
目に見えない空気汚れからあなたと、あたなの家族を守ります
微粒子や有毒ガスを効率的に除去
- AQI ディスプレイ
- 微粒子 CADR*：10㎥／時
- 有毒ガス CADR*：10㎥／時
- 空気清浄効率：13 分
あなたの愛車の空気をたった 13 分できれいにします
ブーストモードで作動させることで、素早く車内の空気を清浄します
自然な香りで空気をリフレッシュ
GoPure は自然な香りを散布し、空気をリフレッシュします。フレグランスカートリッジ 1 個付き
エンジンに連動して電源 ON/OFF
エンジンに連動して自動でスタート。空気の汚れに合わせて、高/低の 2 段階で運転スピードを自動調整します。
AQI ディスプレイ（色と数値でお知らせ）
内蔵センサーにより車内空気中の PM2.5 レベルを測定。3 段階の LED 色と数値で空気の状態がわかるので、安心です
フィルター交換時期のお知らせ
フィルター交換が必要になった際のお知らせ機能付き
カップホルダーにも設置可能
アームレストやヘッドレスト、シート下など垂直、水平な場所に設置可能はもちろんのこと、アタッチメントの取替えでカップホルダーにも設置可能
微粒子や有毒ガスを効率的に除去
フィリップス独自の高効率ろ過技術は、1 時間あたり 10 ㎡の CADR（クリーンエア供給率）で PM2.5 などの微粒子や有毒ガスを除去し、車内をクリーンにします。
技術仕様
-
セールスポイント
- Expected benefits
-
あなたの愛車にクリーンな空気を
- Product highlight
-
-
空気環境インジケーター
-
ブーストモード
-
フレグランスディスペンサー
-
製品仕様
- 風量
-
9.7
m³/h
- 空中粒子センサー
-
有
- AQI ディスプレイ
-
有
- アプリ対応
-
無
- 自動オン／オフ
-
有
- 色
-
ダークグレー
- Designation
-
GoPure Slimline 230
- フィルター交換時期目安
-
350
時間
- フィルター交換時期のお知らせ
-
有
- フレグランスディスペンサー
-
有
- 周波数
-
50
Hz
- ノイズレベル
-
40（弱）- 50（中）- 55（強）
dB
- 電源
-
7
W
- スピード設定
-
3 段階スピード調節機能
- Technology
-
自動車用空気清浄機
- 対応電圧
-
12
V
-
性能
- 空気清浄効率
-
13
分
- バクテリア／ウイルスの除去
-
70
％
- 有害ガスおよび TVOC の除去
-
CADR 10㎥／時
- ブーストモード
-
有
- 微小粒子の除去
-
CADR 10㎥／時
-
ロジスティックデータ
- 外装箱内の数量
-
1
- 品番
-
GPSL23GPX1
- 注文コード（中国）
-
17400328
- EAN（中国）
-
8719018010025
-
交換
- フレグランスカートリッジ
-
51200X3、51201X3、51202X3
- フィルターの種類
-
GSF80X80X1
-
付属品
- 設置用アクセサリー
-
カップホルダーキット
- 電源ケーブル
-
4
m
- その他の設置用アクセサリー
-
アタッチメントベルト
-
質量と寸法
- 本体重量
-
800
g
- 製品寸法（幅 × 奥行き × 高さ）
-
170 x 100 x 70
mm
- 本体寸法（幅 × 奥行き × 高さ）
-
295 x 245 x 80
mm
- 外装箱重量（製品を含む）
-
1200
g
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