目に見えない空気汚れからあなたと、あたなの家族を守ります

フィリップス独自の高効率ろ過技術は、1 時間あたり 10 ㎡の CADR（クリーンエア供給率）で PM2.5 などの微粒子や有毒ガスを除去し、車内をクリーンにします。