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    GoPure SlimLine 230 自動車用空気清浄機

    GPSL23GPX1

    目に見えない空気汚れからあなたと、あたなの家族を守ります

    フィリップス独自の高効率ろ過技術は、1 時間あたり 10 ㎡の CADR（クリーンエア供給率）で PM2.5 などの微粒子や有毒ガスを除去し、車内をクリーンにします。

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    GoPure SlimLine 230 自動車用空気清浄機

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    微粒子や有毒ガスを効率的に除去

    • AQI ディスプレイ
    • 微粒子 CADR*：10㎥／時
    • 有毒ガス CADR*：10㎥／時
    • 空気清浄効率：13 分
    あなたの愛車の空気をたった 13 分できれいにします

    あなたの愛車の空気をたった 13 分できれいにします

    ブーストモードで作動させることで、素早く車内の空気を清浄します

    自然な香りで空気をリフレッシュ

    自然な香りで空気をリフレッシュ

    GoPure は自然な香りを散布し、空気をリフレッシュします。フレグランスカートリッジ 1 個付き

    エンジンに連動して電源 ON/OFF

    エンジンに連動して電源 ON/OFF

    エンジンに連動して自動でスタート。空気の汚れに合わせて、高/低の 2 段階で運転スピードを自動調整します。

    AQI ディスプレイ（色と数値でお知らせ）

    AQI ディスプレイ（色と数値でお知らせ）

    内蔵センサーにより車内空気中の PM2.5 レベルを測定。3 段階の LED 色と数値で空気の状態がわかるので、安心です

    フィルター交換時期のお知らせ

    フィルター交換時期のお知らせ

    フィルター交換が必要になった際のお知らせ機能付き

    カップホルダーにも設置可能

    カップホルダーにも設置可能

    アームレストやヘッドレスト、シート下など垂直、水平な場所に設置可能はもちろんのこと、アタッチメントの取替えでカップホルダーにも設置可能

    微粒子や有毒ガスを効率的に除去

    フィリップス独自の高効率ろ過技術は、1 時間あたり 10 ㎡の CADR（クリーンエア供給率）で PM2.5 などの微粒子や有毒ガスを除去し、車内をクリーンにします。

    技術仕様

    • セールスポイント

      Expected benefits
      あなたの愛車にクリーンな空気を
      Product highlight
      • 空気環境インジケーター
      • ブーストモード
      • フレグランスディスペンサー

    • 製品仕様

      風量
      9.7  m³/h
      空中粒子センサー
      AQI ディスプレイ
      アプリ対応
      自動オン／オフ
      ダークグレー
      Designation
      GoPure Slimline 230
      フィルター交換時期目安
      350  時間
      フィルター交換時期のお知らせ
      フレグランスディスペンサー
      周波数
      50  Hz
      ノイズレベル
      40（弱）- 50（中）- 55（強）  dB
      電源
      7  W
      スピード設定
      3 段階スピード調節機能
      Technology
      自動車用空気清浄機
      対応電圧
      12  V

    • 性能

      空気清浄効率
      13  分
      バクテリア／ウイルスの除去
      70  ％
      有害ガスおよび TVOC の除去
      CADR 10㎥／時
      ブーストモード
      微小粒子の除去
      CADR 10㎥／時

    • ロジスティックデータ

      外装箱内の数量
      1
      品番
      GPSL23GPX1
      注文コード（中国）
      17400328
      EAN（中国）
      8719018010025

    • 交換

      フレグランスカートリッジ
      51200X3、51201X3、51202X3
      フィルターの種類
      GSF80X80X1

    • 付属品

      設置用アクセサリー
      カップホルダーキット
      電源ケーブル
      4  m
      その他の設置用アクセサリー
      アタッチメントベルト

    • 質量と寸法

      本体重量
      800  g
      製品寸法（幅 × 奥行き × 高さ）
      170 x 100 x 70  mm
      本体寸法（幅 × 奥行き × 高さ）
      295 x 245 x 80  mm
      外装箱重量（製品を含む）
      1200  g

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