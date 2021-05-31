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    Series 3000 マスクフィルター キッズ

    FY0083/00

    いつでも新鮮な空気を

    花粉、PM2.5、細菌、ウィルスを防ぐN95*¹ レベルの防護性能で新鮮な空気を。

    この商品は販売を終了しました

    Series 3000 マスクフィルター キッズ

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    いつでも新鮮な空気を

    N95 レベルの防護性能を持つ 4 層フィルター

    PM2.5を95％*1カット。

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    花粉を95％*1カット。

    花粉を95％*1カット。

    細菌を99％*2カット。

    細菌を99％*2カット。

    ウィルスを98.87% *3カット。

    ウィルスを98.87% *3カット。

    長時間使用可能

    最長104時間使用可（使用状況や、使用箇所のPM2.5濃度による）

    技術仕様

    • 製造国

      製造国
      中国
    Badge-D2C

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    • ¹ Zhejiang Guojian Testing Technology Jiangsu Co.,Ltdが米国の NIOSH（国立労働安全衛生研究所）および当社規定の試験条件に準拠して試験。
    • ² Zhejiang Guojian Testing Technology Jiangsu Co.,LtdがQ/PSH 001-2019に準拠してBFE試験。
    • ³ airmid healthgroup ltdがAnnex B in the standard ISO 14683:2019に準拠してVFE試験。
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    • フィリップス社の研究所が算出した累積着用時間を守ることをお勧めします。なお、フィルターの交換時期は使用状況によって異なります。
    • 第三者機関によるラボテスト後、試験結果が ISO 17025 の要件を満たしています。

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