どこでも使用可能 - 電源が近くにないときに便利

コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。