アウトドアモバイルバッテリー
キャンプなどのレジャーに最適なポータブルモバイルバッテリー
携帯に便利な AC/DC 出力対応アウトドアモバイルバッテリー。最大出力 1000W、バッテリー容量 1166Wh。ソーラーパネル充電（別売）にも対応。AC アダプターと車載充電ケーブルが付属。 さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
キャンプなどのレジャーに最適なポータブルモバイルバッテリー
出力 1000 ワット
- AC/DC 出力
- USB A & USB C 充電ポート
- Power Delivery
- Pure Sine Wave
AC／DC 出力
このアウトドアモバイルバッテリーは、交流・直流いずれの電流供給にも対応。Pure Sine Wave 電源により、電化製品を安全に使用したり、USB（USB A、USB C）充電ポートで携帯電話を充電することができます。
電源表示を確認できる液晶ディスプレイ
電源表示を確認できる液晶ディスプレイ
ソーラー充電器に対応
このアウトドアモバイルバッテリーは、太陽光発電パネルによる充電に対応。AC 電源を利用できない場合でも、デバイスを満充電しておくことができます。
過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能
過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能
Power Delivery 対応 USB-C ポート
USB-C は最新の充電コネクターで、携帯電話、カメラ、タブレットなどのモバイルデバイスに採用されています。PD（Power Delivery）は、より多くの電力を急速充電を実現するための電力供給の USB 規格です。
どこでも使用可能 - 電源が近くにないときに便利
コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。
技術仕様
-
デザインと仕上げ
- 材質
-
ABS、メタル
-
外箱
- EAN
-
48 95229 11858 4
- Length
-
30.3
cm
- Number of consumer packagings
-
1
- Width
-
29.3
cm
- Gross weight
-
12.4
kg
- Height
-
41.3
cm
- Nett weight
-
11.2
kg
- 風袋重量
-
1.2
kg
-
互換性
- 使用可能なデバイス：
-
AC ソケットと USB A & C ポート
-
電源
- 電池容量
-
1166Wh
- バッテリーの種類
-
リチウムイオン
- 入力
-
DC6330／アンダーソン入力 195W + PD 100W
- 出力
-
AC／DC 出力
-
パッケージ寸法
- Height
-
41.3
cm
- Width
-
30.3
cm
- Depth
-
29.3
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 11858 4
- Gross weight
-
12.4
kg
- Nett weight
-
11.2
kg
- 風袋重量
-
1.2
kg
-
製品寸法
- Height
-
34
cm
- Width
-
23.1
cm
- Depth
-
20.6
cm
- Weight
-
11.2
kg
-
アクセサリー
- ケーブル
-
AC アダプター + 車載充電気用ケーブル
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。