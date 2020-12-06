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  • キャンプなどのレジャーに最適なポータブルモバイルバッテリー キャンプなどのレジャーに最適なポータブルモバイルバッテリー キャンプなどのレジャーに最適なポータブルモバイルバッテリー

    アウトドアモバイルバッテリー

    DLP8092CB/11

    キャンプなどのレジャーに最適なポータブルモバイルバッテリー

    携帯に便利な AC/DC 出力対応アウトドアモバイルバッテリー。最大出力 1000W、バッテリー容量 1166Wh。ソーラーパネル充電（別売）にも対応。AC アダプターと車載充電ケーブルが付属。

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    この商品は販売を終了しました

    アウトドアモバイルバッテリー

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    キャンプなどのレジャーに最適なポータブルモバイルバッテリー

    出力 1000 ワット

    • AC/DC 出力
    • USB A & USB C 充電ポート
    • Power Delivery
    • Pure Sine Wave

    AC／DC 出力

    このアウトドアモバイルバッテリーは、交流・直流いずれの電流供給にも対応。Pure Sine Wave 電源により、電化製品を安全に使用したり、USB（USB A、USB C）充電ポートで携帯電話を充電することができます。

    電源表示を確認できる液晶ディスプレイ

    電源表示を確認できる液晶ディスプレイ

    ソーラー充電器に対応

    このアウトドアモバイルバッテリーは、太陽光発電パネルによる充電に対応。AC 電源を利用できない場合でも、デバイスを満充電しておくことができます。

    過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能

    過熱、過電圧、過電流を防止するスマートプロテクション機能

    Power Delivery 対応 USB-C ポート

    USB-C は最新の充電コネクターで、携帯電話、カメラ、タブレットなどのモバイルデバイスに採用されています。PD（Power Delivery）は、より多くの電力を急速充電を実現するための電力供給の USB 規格です。

    どこでも使用可能 - 電源が近くにないときに便利

    コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      材質
      ABS、メタル

    • 外箱

      EAN
      48 95229 11858 4
      Length
      30.3  cm
      Number of consumer packagings
      1
      Width
      29.3  cm
      Gross weight
      12.4  kg
      Height
      41.3  cm
      Nett weight
      11.2  kg
      風袋重量
      1.2  kg

    • 互換性

      使用可能なデバイス：
      AC ソケットと USB A & C ポート

    • 電源

      電池容量
      1166Wh
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      入力
      DC6330／アンダーソン入力 195W + PD 100W
      出力
      AC／DC 出力

    • パッケージ寸法

      Height
      41.3  cm
      Width
      30.3  cm
      Depth
      29.3  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 11858 4
      Gross weight
      12.4  kg
      Nett weight
      11.2  kg
      風袋重量
      1.2  kg

    • 製品寸法

      Height
      34  cm
      Width
      23.1  cm
      Depth
      20.6  cm
      Weight
      11.2  kg

    • アクセサリー

      ケーブル
      AC アダプター + 車載充電気用ケーブル

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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